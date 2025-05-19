73歲關聰低調戀情見光！小10歲愛侶現身「不婚真相」曝光

關聰今出席大愛劇《生命的麥田》茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕73歲資深港星關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」一角走紅台港，已17年沒演出電視劇的他，近來接下大愛劇《生命的麥田》，今（19）與王淑娟出席媒體茶敘，身旁陪伴30年的紅粉知己意外曝光，面對感情，關聰不諱言說：「結婚只是一張紙，男女在一起和平共處就好。」

關聰今與王淑娟（右）出席大愛劇《生命的麥田》茶敘。（記者潘少棠攝）

關聰回歸戲劇演出老兵，劇中因散盡家財，決定為老婆、小孩吃藥輕生，他為了演出病容，除了頭髮弄斑白外，也刻意節食瘦身，直呼角色不好演，要很用功，揣摩心態想法，才表達得出來。關聰坦言近年很少收到戲約，太久沒演戲犯了戲癮，收到大愛邀約馬上點頭答應，「我本身是這行，有戲拍最好，我不在乎錢，在乎表演。」

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關聰愛侶陳淑娟低調陪同記者會，後來大方揭露身分。（記者潘少棠攝）

而關聰另一半陳淑娟低調陪同他參加記者會，問及感情狀況，關聰受訪到一半將視線投向愛人，談起兩人相識過程，他透露過去參與中華懷念歌曲推展會的公益活動，做志工時認識了志同道合的女孩，年齡相差10歲的兩人相處合拍，「我們個性合得來，就這樣走在一起了。」兩人攜手至今也走過30年頭，陳淑娟多年來替關聰瞻前顧後，笑言：「我不是她的女人，我是她的媽媽。」而兩人相愛至今無意邁向下一步，關聰表示婚約只是白紙，彼此和平相處最重要，陳淑娟也附和：「我不生小孩幹嘛結婚，顧這個大小孩就夠了。」兩人現場一搭一唱，頗有情趣。

關聰與陳淑娟（中）有共識不婚，彼此相處愉快最重要。（記者潘少棠攝）

關聰自疫情爆發後，隱身在台北市街頭做小生意賣起自創干貝醬，旁邊掛著飾演無花和尚寫有「港台巨星（關聰）」的海報，經常引人側目。對此，關聰說自己是賣興趣，生活並不愁吃穿，父親關海山留很多房子給他，不過他鮮少回香港，倒是姪女在廣州生意有成，較常往返兩地。有武打功底的他健康也無虞，笑說平時唱歌練功，生活淡泊充實，「我現在什麼事都沒有，做干貝醬、打個小麻將，晚上睡前喝一杯。」

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