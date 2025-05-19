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娛樂 最新消息

蔡瑞雪野餐辣穿太辣 細肩帶撐不住「雪乳蹦出」萬人搶看

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪擁有清新甜美的精緻五官，再加上其火辣身材，收穫不少粉絲喜愛，經常在社群分享生活的她，日前上傳身穿細肩帶背心野餐的辣照，吸引萬人朝聖。

蔡瑞雪野餐穿太辣。（翻攝自IG）蔡瑞雪野餐穿太辣。（翻攝自IG）

蔡瑞雪日前在IG發文寫下，「正要開始野餐，就開始下雨了」，同時附上自己坐在野餐墊上的美照，可見她身將頭髮隨興紮起，脖子上掛著黑色耳機，穿白色滾邊的灰色細肩帶背心，低胸設計讓深邃事業線一覽無遺，傲人上圍呼之欲出，下半身則搭配短褲，大方展露雪白美腿，整體造型在一片綠油油背景的襯托下，洋溢著青春氣息。

蔡瑞雪分享狀似愛心的雲朵。（翻攝自IG）蔡瑞雪分享狀似愛心的雲朵。（翻攝自IG）

無奈天公不作美，餐點才剛到沒多久，天空就開始烏雲密布，蔡瑞雪正準備記錄下此刻時，意外發現天空中竟出現形狀似愛心的雲，為小插曲增添一點浪漫氛圍。貼文曝光後，吸引1.5萬人朝聖按讚，網友紛紛留言表示，「想跟瑞雪女神野餐」、「美美俏模樣，又嘟嘴超可愛」、「打開IG又被電到」。

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