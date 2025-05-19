陳康岳被騙到緬甸 揭「豬仔地獄」內幕：遭8人圍毆、寫遺書等死

陳康岳分享被騙到緬甸的驚悚歷程。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳驚爆曾遭緬甸詐騙集團綁架，他近日在節目《同學來了》上分享驚悚經歷，表示2023年赴泰旅遊時，因熟人請託「幫忙帶佛牌」，結果一落地便遭當地警察引導出關，隨即被3名男子強押上車，直送緬甸詐騙園區。

他回憶：「我一開始假裝配合，但他們監控電腦打字、搜尋紀錄，根本無法求救。」

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園區中情況慘烈，陳康岳親眼目睹其他受害者被抓包求救後慘遭圍毆，「沒有人權、不分男女，都是7、8人打一個」。他透露曾寫下遺書，準備面對最壞的結局。

歷經一個月，他好不容易聯繫上老友可樂，但對方一開始也以為是詐騙，直到確認身分後才展開救援。過程中陳康岳多次被轉賣，「超過20次」，甚至在媒體報導後，遭拖進「小黑屋」暴打、罰站14天、電擊與潑水折磨。

陳康岳分享被騙到緬甸的驚悚歷程。（中天提供）

逃脫契機竟來自一位心生不忍的司機，這名看似尋常的「總機」其實是緬甸軍閥，「他說：『賣到最後也賣不出去，為什麼不讓你回去？』」最後他將陳康岳偷送至園區外，靠著裝傻、不生產的表現騙過老闆，終於奇蹟脫困。現場來賓聽後驚呼連連，紛紛猜測該名軍閥背景驚人。陳康岳表示：「他說當地軍人都聽他的，大陸人也動不了他。」

這段驚險歷程讓他刻骨銘心，也藉此呼籲大眾提高警覺：「不要說不可能，我就是這樣被騙走的。」

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