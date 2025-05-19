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娛樂 電視

小公視推「青少年原創影集開發計畫」 漫威製作人親授秘訣

〔記者鍾志均／台北報導〕全球影視產業搶攻Z世代與Alpha世代市場，小公視（PTS XS）看準青春原創影集的龐大潛力，今年與韓國Third Culture Content（TCC）、什一影視國際共同推出《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》，特地力邀漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人Amy Rardin分享好萊塢業界寶貴經驗，親授打造全球熱劇的實戰心法！

《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》針對15歲以上青少年觀眾，徵求原創影集企劃案，邀請臺灣創作者加入開發行列，創造下個能直擊青春、躍上國際的影視鉅作！

小公視與韓國Third Culture Content（TCC）、什一影視國際共同推出《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》。（什一影視國際提供）小公視與韓國Third Culture Content（TCC）、什一影視國際共同推出《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》。（什一影視國際提供）

這次不只有徵件，更要扶持有潛力的創作者，ALL STAR計劃將會提供入選團隊：國際級講師面對面指導、每個入選的團隊都會有26萬劇本啟動開發資金，最重要的是，在2026年有機會可以正式成為合資合製影集，進軍世界，揚名國際。

更令人振奮的是，漫威影集《ECHO》編劇統籌及聯合製作人 Amy Rardin 將親自擔任大師講堂講師，攜手英國BBC BAFTA（英國電影學院獎）得主 Debbie Moon一同提供臺灣原創創作者國際實戰經驗，為臺灣作品開展全球觀點、豐富其創作樣態，對接國際商業市場。

什一影視國際製作人嚴嘉念表示：「青少年過渡期是一個充滿挑戰的世代 - 充滿了疑惑、變化和無限可能性。什一影視很榮幸能與 PTS XS 和 Third Culture Content 合作，共同打造青少年影集開發計劃，為臺灣的年輕創作者提供塑造他們自己青少年戲劇敘事的工具。更是朝著為臺灣及全球觀眾打造真實、以青春為主題的故事創作邁出重要一步。」

《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》即日起開放報名，徵求年齡設定15歲以上、主打青春成長、奇幻冒險或社群文化等主題的原創影集企劃案，目標打造下一部《奇異學院》、《狼血少年》等深受青少年喜愛、同時具備國際潛力的劇集。

有興趣的創作者請於6月4日23:59前，完成線上報名並上傳相關資料，更多詳情與報名表單請見小公視官網。

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