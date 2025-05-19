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娛樂 電視

李程彬抖腳嚼口香糖 協助王識賢「賺大錢」買名錶換名車

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台輕喜劇《成功路上》穿越到過去，協助爸爸王識賢經營工廠、賺大錢，不僅大幅改善原本的生活，也實現過往無法完成的夢想，不管是幫媽媽張詩盈換新的廚具、爸爸王識賢買名錶甚至是換名車，都是往成功之路邁進。

李程彬（左起）在《成功路上》與郭子乾、王識賢有多場對手戲。（華視、公視台語台提供）李程彬（左起）在《成功路上》與郭子乾、王識賢有多場對手戲。（華視、公視台語台提供）

戲外談起自己對「成功」的看法，李程彬坦言：「成功對我來說是階段性的，每個時期的目標不一樣。我希望能演出更多不同類型的角色，看看自己能走多遠。」他提到為了詮釋建中這個角色，花了相當多的時間做準備與調整，「建中是一個動來動去、靜不下來的人，講話急、走路快，常常抖腳、東抓西抓，還會嚼口香糖，看起來有點輕挑。」透過對角色的塑造，而有了現在大家看到的建中。

王識賢在《成功路上》於李程彬幫助下賺大錢。（華視、公視台語台提供）王識賢在《成功路上》於李程彬幫助下賺大錢。（華視、公視台語台提供）

李程彬（右起）在《成功路上》與王識賢給張詩盈驚喜。（華視、公視台語台提供）李程彬（右起）在《成功路上》與王識賢給張詩盈驚喜。（華視、公視台語台提供）

即將於5月25日播出的《成功路上》第五集，「昆明」李程彬對韓國的訂單猶豫不決，而「建中」李程彬主張要賺大錢就得放手一搏，昆明被說服後接下訂單，沒想到「雄大」郭子乾竟然搞消失，使得工廠陷入危機，而建中各種可疑的行徑被懷疑是共犯。《成功路上》每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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