晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

寇乃馨婚後難駕馭？黃國倫驚吐「我不入地獄誰入地獄」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》近日邀請黃國倫、Paul、沈世朋、Terry、楊昇達及則蒲，一起大聊「總是惦記別人的老婆好？」意外引發一場男星版「最想娶排行榜」大賽。

在「最想娶老婆」票選中，則蒲的老婆林舒語以甜美外型與無害氣質榮登TOP1，讓則蒲忍不住吃醋問：「你們平常聚會都在看哪裡？」但他話鋒一轉又驕傲表示：「她在外面是團寵，在家裡我是被寵的那個，我是娶第一名的人！」語氣得意卻讓全場笑翻，搞不清他到底是吃醋還是炫耀。

黃國倫（左）分享娶妻後心情。（東森綜合提供）黃國倫（左）分享娶妻後心情。（東森綜合提供）

緊追在後的第二名是Paul的老婆咪咪，這讓Paul難以置信地說：「我知道她太多私底下的樣子了，我不敢相信大家居然會選她！」

令人關注的「後段班」則由沈世朋老婆李新及黃國倫老婆寇乃馨包辦第五、第六名，對此黃國倫幽默回應：「你們真的很有自知之明！那種感覺就像『我不入地獄，誰入地獄』，但乃馨確實不是一般人可以駕馭！」此話一出全場笑聲不斷。

而讓寇乃馨名列前段班的其中一票，竟然來自則蒲。他感性表示：「我曾看過乃馨在節目中支持黃國倫的夢想，還包含資金等各種實際行動。作為一個學藝術的人，能有這樣的另一半陪伴，真的很難得。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中