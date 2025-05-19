寇乃馨婚後難駕馭？黃國倫驚吐「我不入地獄誰入地獄」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》近日邀請黃國倫、Paul、沈世朋、Terry、楊昇達及則蒲，一起大聊「總是惦記別人的老婆好？」意外引發一場男星版「最想娶排行榜」大賽。

在「最想娶老婆」票選中，則蒲的老婆林舒語以甜美外型與無害氣質榮登TOP1，讓則蒲忍不住吃醋問：「你們平常聚會都在看哪裡？」但他話鋒一轉又驕傲表示：「她在外面是團寵，在家裡我是被寵的那個，我是娶第一名的人！」語氣得意卻讓全場笑翻，搞不清他到底是吃醋還是炫耀。

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黃國倫（左）分享娶妻後心情。（東森綜合提供）

緊追在後的第二名是Paul的老婆咪咪，這讓Paul難以置信地說：「我知道她太多私底下的樣子了，我不敢相信大家居然會選她！」

令人關注的「後段班」則由沈世朋老婆李新及黃國倫老婆寇乃馨包辦第五、第六名，對此黃國倫幽默回應：「你們真的很有自知之明！那種感覺就像『我不入地獄，誰入地獄』，但乃馨確實不是一般人可以駕馭！」此話一出全場笑聲不斷。

而讓寇乃馨名列前段班的其中一票，竟然來自則蒲。他感性表示：「我曾看過乃馨在節目中支持黃國倫的夢想，還包含資金等各種實際行動。作為一個學藝術的人，能有這樣的另一半陪伴，真的很難得。」

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