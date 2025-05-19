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娛樂 最新消息

八點檔女星是Mandy閨密 親飛北京婚禮曝心聲

許蓁蓁私底下與Mandy是好友。（翻攝自IG）許蓁蓁私底下與Mandy是好友。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星許蓁蓁」飾演過《天道》、《美麗人生》等八點檔戲劇，而汪小菲與「Mandy」馬筱梅17日在北京郡王府飯店補辦婚宴，兩人選定中式古風，在婚宴上特別準備精緻伴手禮盒送賓客。意外的是，許蓁蓁私底下竟是Mandy好友，當天與另一伴特地飛到北京參加結婚典禮，獻上最大的祝福。

許蓁蓁飛往北京參加汪小菲（圖左）、Mandy（圖右）的婚禮。（翻攝自IG）許蓁蓁飛往北京參加汪小菲（圖左）、Mandy（圖右）的婚禮。（翻攝自IG）

許蓁蓁今（19）日在IG分享了一則貼文，封面竟是汪小菲與Mandy的結婚照，而後曬出多張婚禮現場照片及許蓁蓁與新郎、新娘的合照。許蓁蓁在貼文中寫下對Mandy的感性祝福，「我美麗又堅強的好友～經過這麼多事情、常常會很心疼你承受這麼多，我們認識這麼久、你真的都沒變，依然是原來那個真誠率性、對身邊人都超好的你，這麼美好的你值得擁有一切最好的，看到你幸福洋溢的出嫁的那刻，真的非常非常替你開心，你絕對是全世界最美的新娘，很感動參與了這麽難忘的日子，更謝謝你一路暖心體貼的安排，一定要一直幸福快樂喔，愛你」。

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