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花光積蓄救妻！「綠葉王」艾威悲痛證實老婆病逝

艾威（右）悲痛證實妻子陳美玲（左）病逝。（翻攝自微博）艾威（右）悲痛證實妻子陳美玲（左）病逝。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最佳綠葉王」港星艾威，先前與妻子陳美玲出現婚姻危機，一度在2020年離婚，2022年參加中國婚變節目《再見愛人2》重修舊好，決定復合。怎料，妻子卻因患家族遺傳性多囊肝及多囊腎，今年初病情惡化，昨（18）證實病逝，享壽61歲。

艾威的妻子於兩個月前病情急轉直下，還未等到肝臟移植就不幸離世。今艾威於社群曬出兩人在病床上最後的牽手畫面，悲痛寫下長文，「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。雖然陽光下再不是兩個人的影子，縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。」字句間流露出對妻子的想念。

事實上，艾威的妻子長年受家族遺傳性多囊肝和多囊腎的困擾，艾威曾花光百萬積蓄來治療妻子，還捐出自己部分肝臟。然而，艾威卻因不滿老婆在身體不好的狀況下，仍經常熬夜打麻將，屢勸不聽，因此選擇離婚，希望陳美玲能正視健康問題。兩人好不容易透過節目《再見愛人2》破鏡重圓，如今卻天人永隔，無法長久相伴，令不少粉絲感到不捨。

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