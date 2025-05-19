林宥嘉金曲零入圍淪遺珠 突吐心聲：人不要只看外表

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾多次入圍金曲獎最佳華語男歌手的林宥嘉，去年推出《王 Love, Lord》，原本被看好有機會再戰金曲獎，沒想到上週公布入圍名單卻是零入圍，成為許多網友心中的遺珠。

林宥嘉（左）拍攝新歌MV，還親自發想腳本。（華研提供）

儘管沒入圍金曲獎，但是林宥嘉繼續做他最喜歡的音樂，近期已陸續分享《打空氣的拳擊手》、《新郎》、《寫未來的日記》、《神愛世人》，以及《怪情歌》等5首新歌。

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不過異於以往的作法，這次林宥嘉所有的歌曲直到專輯正式發布前，都不會公布歌曲的音樂製作名單，目前數位平台上所有歌曲的詞曲創作人皆顯示為「d.j.a.b.b.i.c.」，意思為「don’t judge a book by its cover」，傳達了「人不要只看外表」的概念。

林宥嘉保持神秘，先不公開新歌的詞曲創作名單。（華研提供）

另外在拍攝《怪情歌》MV，林宥嘉除了擔任男主角，也親自發想腳本，談到劇情的設定是一對戀人知道彼此相處的時間不多，在剩餘時間裡面活得很灑脫。

林宥嘉拍MV過程中，曾忍不住落淚。（華研提供）

不過林宥嘉在拍攝MV時卻哭了，主要是有一幕男主角以為看到女主角，走過去卻發現她不在。林宥嘉不好意思地說：「當時我代入了我老婆，想到如果是KiKi的話，我真的是忍不住。」因此在拍攝現場忍不住流淚。

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