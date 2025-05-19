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娛樂 電視

李㼈大腿被槍刺「爆血送醫」 談「演藝圈閃兵團」全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕李㼈今（19日）與女兒李紫嫣出席2025世界無菸日行動，獲頒「拒菸楷模」。談及近期演藝圈的「閃兵風波」，他不願多談，僅表示：「我不予置評，每個人有每個人的決定，他們現在也要付出代價了。」

李㼈與女兒李紫嫣出席2025世界無菸日行動。（記者潘少棠攝）李㼈與女兒李紫嫣出席2025世界無菸日行動。（記者潘少棠攝）

李㼈認為，當兵是盡國民義務，「什麼時間做什麼事，本來就應該的。」透露和爆出閃兵的藝人有在綜藝節目上遇過，並沒有太多交集，「他們也受到該有的懲處，就不要在人家傷口上灑鹽了。」

李㼈與女兒李紫嫣出席2025世界無菸日行動。（記者潘少棠攝）李㼈與女兒李紫嫣出席2025世界無菸日行動。（記者潘少棠攝）

談起昔日當兵趣事，李㼈表示，20歲入伍從軍2年，在軍中擔任儀隊，透露當時要入選儀隊，得要經過層層關卡，「那時非常操，男人經過這幾年的服役，尤其是非常操的單位，會發現自己的潛能原來這麼高，出社會之後才發現當兵太輕鬆了。」

李㼈分享大腿被刺經過。（記者潘少棠攝）李㼈分享大腿被刺經過。（記者潘少棠攝）

李㼈分享，有次在儀隊練習左右槍法，後方有位正在搬東西的新兵，不慎滑倒撞到他，手上的槍滑掉，「我人往前傾，大腿直接被刺進去，還好沒刺穿，疤很大，還好沒有到動脈，還在是在那裡（大腿內側），再過去就不行了。」當時左腿大爆血，搬東西的新兵嚇壞，他輕描淡寫說：「趕快去縫就好了。」他縫完後就回軍營，只有不能跑步，其他的體能活還要做，透露至今仍留有5公分傷疤。

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