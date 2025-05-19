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娛樂 電視

阿喜「內衣滑到腰」畫面全播出 尬喊：反正就也是在露點

阿喜擁有甜美外型及姣好身材，當年以宅男女神票選出道。（翻攝自臉書）阿喜擁有甜美外型及姣好身材，當年以宅男女神票選出道。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「阿喜」林育品以真性情風格深受不少觀眾喜愛，日前上節目《女人我最大》分享「大型尷尬社死現場」的經歷，沒想到竟當場發生內衣滑落的窘境，嚇得主持人藍心湄連忙出聲提醒。

阿喜的內衣意外滑落。（翻攝自YT）阿喜的內衣意外滑落。（翻攝自YT）

阿喜在節目中除了分享過往的尷尬經歷外，也提到在選衣方面的苦惱，表示因為自己的寬肩不適合長時間穿一字領上衣，一旁的嘻小瓜便建議她可以將其中一邊的衣服塞到腋下，變成斜肩款式，瞬間解決她的煩惱。不過在喬衣服的過程中，平口內衣也跟著移動，導致內衣滑落到腰部，藍心湄見狀急忙提醒「你的胸部怎麼變到腰？」阿喜這才慌張地將內衣拉回正確位置。

阿喜吐露穿平口內衣的煩惱。（翻攝自YT）阿喜吐露穿平口內衣的煩惱。（翻攝自YT）

阿喜也有感而發表示，平口內衣對某些身形不太友善，「尤其是可能你上胸比較厚的人，就很容易往下掉。」因此只適合靜態活動時穿，否則就必須一直夾著或是貼膠帶防止滑落，她也不禁苦笑，「這就是我個人的社死現場，反正就也是在露點。」

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