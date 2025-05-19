媽媽癌逝爸爸刺圖像上身！王ADEN重現刻骨愛情故事 逼哭10萬人

〔記者張釔泠／台北報導〕王ADEN2025新歌〈23/17〉藏溫情密碼，擅長寫情歌的他以爸媽結縭30年的愛情故事為靈感，透過歌詞及浪漫旋律見證父母永恆不變的愛情，也感動了好友高爾宣OSN高唱饒舌助陣。

王ADEN重現爸媽的愛情故事。（愛騰音樂提供）

王ADEN在MV煞費苦心，化身爸爸年輕時候，與女主角詮釋父母相識、相愛到守候一生的感動，此外更神來一筆邀爸爸跨刀，在MV來個穿越時空演出，復刻爸媽的愛情故事之餘，更增添滿滿的「催淚彈」，看完後勁十足。

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提及這首歌的寫歌靈感，王ADEN透露是因為偶然翻到一張爸爸帶著媽媽等身抱枕去耶路撒冷旅遊的照片，聽完兩人的愛情故事感動到久久不能自己，立刻拿起吉他寫成歌。

王爸爸本色出演MV催淚。（愛騰音樂提供）

他透露爸媽當年認識三個月就結婚，婚後感情甜蜜、相愛相隨，直到多年前媽媽因胃癌過世；爸爸深愛著媽媽，不僅把媽媽的圖像刺在身上，更謹守兩人當初要一起去耶路撒冷旅遊的約定，帶著媽媽的抱枕一起出國拍照，想像祂還是一樣陪在自己身邊，「我爸常跟我說，他一定要把自己活好，來代表他繼續愛我媽的方式！」

王ADEN與MV女主角互動。（愛騰音樂提供）

王ADEN表示：「我腦中立即浮現『當我們不再像以前年輕的時候，你還會在我身邊守護我嗎？』這兩句話，也以此為中心主旨寫下了〈23/17〉！想像著我爸媽白頭偕老的畫面，想把爸爸的夢想用另外一個平行時空的角度去詮釋，所以希望大家聽完這首歌可以去抱抱身邊的自己所愛的人。」

高爾宣為王ADEN跨刀。（愛騰音樂提供）

王爸爸跨刀MV獻出「第一次」，戲胞滿點外加真情流露，王ADEN笑說：「一開始跟爸爸提案時他馬上一口答應，可能虎父無犬子，他也有一個喜歡表演的靈魂，這次就剛好有一個完美舞台給他處女秀！」

王ADEN與爸爸合拍MV。（愛騰音樂提供）

故事中王ADEN扮成王爸爸，讓角色穿越時光跟年輕時的媽媽談戀愛重溫浪漫時光，而在MV後半段導演把場景拉回家中，讓王爸爸演出當初在病榻前照顧媽媽的模樣，帶出無論日子好壞都要永遠守護的決心；本色演出的王爸爸在片場忍不住落淚，現場工作人員都紛紛紅眼眶，連帶高爾宣的媽媽看了MV後也拭淚，MV播出後短短48小時內就登上YT熱搜榜前二十，更一舉突破十萬點閱，奪得一片好評。

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