銀行冠名「GD演唱會」爆亂象 網傳「存300萬優先購票」被打臉

〔記者鍾志均／台北報導〕「GD」G-DRAGON暌違8年，於7月12、13日唱進小巨蛋，昨（18）票價公開，最低800元可入場，消息公開後，引發網友瘋狂，其中「凱基金控」為本次冠名贊助單位，提供26、27日優先購票，卻有網友誤信銀行得先「存款」才能優先購票。

GD演唱會昨公開票價，引發粉絲熱議。（超級圓頂提供）

GD以獨特藝術風格、爆發力十足的現場魅力驚艷全場，由於演唱會票券珍稀，在社群掀起熱議；有網友在Threads上發文，寫道「聽說存300萬在凱基金控的 5/26可以優先購票」，引來網友熱議，不少人信以為真。

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事實上，凱基金控今（19）正式發文宣布，為「優先購票僅開放予持有凱基銀行信用卡並刷凱基銀行信用卡付款購票持卡人，同一ID限購2張，數量有限，售完為止。」並無提到需要「存款多少」才能優先購票。

「凱基金控」提供卡友26、27日優先購票。（翻攝自官網）

另外，有網友不滿表示，官方粉絲會員能優先購票無可厚非，但由「銀行冠名，搶先購票」卻淪為銀行的「一場大型嗜血收割」，揚言難以支持，不過近年銀行冠名演唱會並不少見，包括五月天、孫燕姿、林俊傑等歌手演出皆有銀行冠名。

GD官方售票流程，詳情可上「超級圓頂」官方臉書：

G-DRAGON 官方會員粉絲優先購：

5 月 25 日（週日）中午 12 點 至 晚上 11:59

凱基卡友優先購：

5 月 26 日（週一）下午 4:30 至 5 月 27 日（週二）上午 11:59

全面開售：

5 月 27 日（週二）下午 13:00

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