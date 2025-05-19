晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

樂團超兇！TRASH尬上無妄合作社 放話「這次我們看著辦」

〔記者張釔泠／台北報導〕東台灣海洋音樂盛事「2025東浪嘉年華」昨晚18日展開第二夜演出，卡司讓聽團仔們興奮不已：入圍本屆金曲獎最佳樂團的無妄合作社、TRASH接力飆唱，堪稱金曲獎另類前哨戰，現場人數更是突破前晚現場湧進萬名樂迷。

阿夜台上嗨唱。（台東縣政府提供）阿夜台上嗨唱。（台東縣政府提供）

TRASH成員阿夜在台上對樂迷喊話：「你知道你們現在看到的是入圍2025金曲獎最佳樂團的樂團！這是我們入圍的第四次，我只能說事不過三！這次我們看著辦，沒得我們有經驗了，小事！今年大家都有各自作品要推出！」可說是火藥味十足。

TRASH 2025年在台東的第一場演出，挾著站上台北小巨蛋與高雄巨蛋氣勢，一連飆唱〈懦弱〉、〈21世紀最強兒歌〉、〈幸福的末班車〉，他們感受滿滿熱情，直呼：「TRASH今天能量特別強大，是因為你們！台東愛，不容小覷！」接著演唱〈重感情的廢物〉、〈終究還是因為愛〉，徹底釋放台下「小垃圾們」的搖滾魂，還帶領現場樂迷「造浪」玩起人體波浪舞，畫面相當壯觀。

TRASH氣勢超強。（台東縣政府提供）TRASH氣勢超強。（台東縣政府提供）

無妄合作社週日演出打頭陣：以獨特魅力演唱〈開店歌〉、〈黑色畫家〉、〈二十一世紀破青年〉、〈天堂〉等7首歌；除了樂團演出，雙金得主洪佩瑜也來到東浪嘉年華，她小露性感穿上花色拼貼服裝、戴上髮帶，展現好歌喉演唱〈嗨!我回來囉〉、〈無慣例的早晨〉，應景選唱〈在海邊〉、〈廢到月亮〉、〈這條小魚在乎〉讓全場聽得如癡如醉，近來正在如火如荼籌備新專輯，也預告今年一定會讓大家聽到新作品。

滅火器正展開25週年巡演。（台東縣政府提供）滅火器正展開25週年巡演。（台東縣政府提供）

洪佩瑜小露性感。（台東縣政府提供）洪佩瑜小露性感。（台東縣政府提供）

金曲樂團滅火器今年邁入成軍25週年，正在舉辦北中南巡迴的他們，把握這次東浪嘉年華演出與東部樂迷們同歡，未出場前沙灘就擠滿大批樂迷人潮，以壓軸身分登台，〈人間條件〉、〈火山戀曲〉、〈晚安台灣〉把氣氛拉到超High、〈海上的人〉、〈十二月的妳〉、〈長途夜車〉讓全場聽到忘我搖擺，最後獻唱〈繼續向前行〉，楊大正溫柔告白：「在這樣的時候大家凝聚在一起。不管是你們透過音樂得到力氣，還是我們透過你們熱情得到力氣，都是一個很棒很溫暖的凝聚過程，這都是為了下次見面，成為更好的自己，再相遇必要的過程，所以天下沒有不散的宴席，大家要健健康康平平安安，很期待下次再見到大家，謝謝你們來！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中