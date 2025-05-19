樂團超兇！TRASH尬上無妄合作社 放話「這次我們看著辦」

〔記者張釔泠／台北報導〕東台灣海洋音樂盛事「2025東浪嘉年華」昨晚18日展開第二夜演出，卡司讓聽團仔們興奮不已：入圍本屆金曲獎最佳樂團的無妄合作社、TRASH接力飆唱，堪稱金曲獎另類前哨戰，現場人數更是突破前晚現場湧進萬名樂迷。

阿夜台上嗨唱。（台東縣政府提供）

TRASH成員阿夜在台上對樂迷喊話：「你知道你們現在看到的是入圍2025金曲獎最佳樂團的樂團！這是我們入圍的第四次，我只能說事不過三！這次我們看著辦，沒得我們有經驗了，小事！今年大家都有各自作品要推出！」可說是火藥味十足。

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TRASH 2025年在台東的第一場演出，挾著站上台北小巨蛋與高雄巨蛋氣勢，一連飆唱〈懦弱〉、〈21世紀最強兒歌〉、〈幸福的末班車〉，他們感受滿滿熱情，直呼：「TRASH今天能量特別強大，是因為你們！台東愛，不容小覷！」接著演唱〈重感情的廢物〉、〈終究還是因為愛〉，徹底釋放台下「小垃圾們」的搖滾魂，還帶領現場樂迷「造浪」玩起人體波浪舞，畫面相當壯觀。

TRASH氣勢超強。（台東縣政府提供）

無妄合作社週日演出打頭陣：以獨特魅力演唱〈開店歌〉、〈黑色畫家〉、〈二十一世紀破青年〉、〈天堂〉等7首歌；除了樂團演出，雙金得主洪佩瑜也來到東浪嘉年華，她小露性感穿上花色拼貼服裝、戴上髮帶，展現好歌喉演唱〈嗨!我回來囉〉、〈無慣例的早晨〉，應景選唱〈在海邊〉、〈廢到月亮〉、〈這條小魚在乎〉讓全場聽得如癡如醉，近來正在如火如荼籌備新專輯，也預告今年一定會讓大家聽到新作品。

滅火器正展開25週年巡演。（台東縣政府提供）

洪佩瑜小露性感。（台東縣政府提供）

金曲樂團滅火器今年邁入成軍25週年，正在舉辦北中南巡迴的他們，把握這次東浪嘉年華演出與東部樂迷們同歡，未出場前沙灘就擠滿大批樂迷人潮，以壓軸身分登台，〈人間條件〉、〈火山戀曲〉、〈晚安台灣〉把氣氛拉到超High、〈海上的人〉、〈十二月的妳〉、〈長途夜車〉讓全場聽到忘我搖擺，最後獻唱〈繼續向前行〉，楊大正溫柔告白：「在這樣的時候大家凝聚在一起。不管是你們透過音樂得到力氣，還是我們透過你們熱情得到力氣，都是一個很棒很溫暖的凝聚過程，這都是為了下次見面，成為更好的自己，再相遇必要的過程，所以天下沒有不散的宴席，大家要健健康康平平安安，很期待下次再見到大家，謝謝你們來！」

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