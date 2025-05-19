中國微博瘋傳「陳奕迅染新冠離世」 女歌手怒斥：人好好的

陳奕迅猝逝假消息在微博上瘋傳。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「Eason」陳奕迅原定16日起一連3天在高雄巨蛋開唱，沒想到因確診新冠肺炎身體不適，宣布演唱會延期，他也透過社群發文向粉絲們致歉。沒想到昨（18）中國網路上突然瘋傳「陳奕迅過世」的消息，對此，中國女歌手葉曉粵氣憤闢謠。

陳奕迅日前才因確診新冠肺炎導致演唱會延期，沒想到昨日微博上竟傳出他因併發症病逝的消息，「陳奕迅去世」關鍵字更衝上微博熱搜，引起眾多網友震驚。對此，歌手葉曉粵深夜發文闢謠，表示自己向陳奕迅助理聯繫確認，證實是假消息，強調「Eason老師現在人好好的！造謠的人真的太可恥了！」

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中國女歌手葉曉粵發文怒斥造謠者。（翻攝自微博）

事實上，陳奕迅此次睽違12年回到高雄巨蛋開唱，卻因確診新冠病倒，在開唱前緊急宣布演唱會延期至5月29（四）、30（五）與 31（六）舉行。事後，陳奕迅也親自發文向歌迷致歉，「非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」

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