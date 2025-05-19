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娛樂 音樂

拍過77支廣告！鮮肉男星家世曝光 感謝黃河推一把

〔記者張釔泠／台北報導〕以BL影集《關於未知的我們》插曲〈若我們註定是場電影〉爆紅的新聲唱作人陳竟飛Shane，在首張創作專輯發行之前，搶先推出預熱單曲〈憤怒的重量〉，他用搖滾樂的方式寫下自己的脆弱、掙扎與低潮，唱出內心從未說出口的那些話，也向過去的自己和未來的夢想宣戰。

陳竟飛在「太空港」首唱新歌。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）陳竟飛在「太空港」首唱新歌。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）

〈憤怒的重量〉誕生於一個偶然的瞬間，陳竟飛Shane當時正在拍攝觀傳局廣告，場景在一間酒吧，當下看到下班的人們舉杯、搖擺、釋放，讓他深刻感受到這世界其實很需要一個可以放心吶喊的地方，「我從小就是不太會把負面情緒帶出來的人，這首歌是我第一次對世界承認——我也會痛，我也需要出口。」錄音過程嘗試超過十個版本，才終於抓到聲音狀態。他坦言：「唱到後面不想再追求準確與控制，乾脆放手讓旋律自己流動。」

陳竟飛始終沒忘記音樂夢想。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）陳竟飛始終沒忘記音樂夢想。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）

陳竟飛Shane踏入演藝圈的過程也充滿戲劇性。他原本只是去上了黃河的表演課，沒想到一腳踏入廣告圈，從臨演、男配、一路演到男主角，3年內拍了多達77支的廣告片，「真的非常感謝黃河老師，是他讓我接觸表演、打開了情緒表達的開關，才一步步走到今天的自己。」那段時間他一度認為歌手夢就此熄火，直到音樂再次走回他的人生。

從小生長在書香世家，沒有音樂背景的陳竟飛Shane從來不覺得自己會成為創作歌手。但他在國中時和同學們唱KTV時，歌聲意外受到大家的肯定，此後在朋友鼓勵下參加校園比賽並拿下冠軍，也從那刻起，夢想悄悄埋在心中。「那群朋友到現在還在我身邊，已經18年了，是他們，讓我一直相信自己可以唱下去。」

陳竟飛在「太空港」首唱新歌。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）陳竟飛在「太空港」首唱新歌。（小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供提供）

上週六陳竟飛Shane也登上《2025太空港音樂藝術嘉年華》的舞台，首次演唱〈憤怒的重量〉，特別為演出設計專屬造型與訂製耳機，上面印有個人Logo「SC」，一出場就宣告「這是全新的陳竟飛Shane」。他坦言：「這首歌是整張專輯錄最多次的，音域也很高，但我希望當下就是享受它，不管其他了。」

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