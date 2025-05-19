曹格離婚3年突然驚喜「求婚」 放話把她「帶回家」
〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王曹格和前妻吳速玲離婚近3年，歌迷都很關心他的感情狀況，最近他突然在演唱會上「求婚」，全場驚喜。
曹格到澳門開唱，獻唱許多經典歌曲。（滾石提供）
曹格到澳門舉辦「CRAZY FOR LIVE」演唱會，獻唱《背叛》、《海闊天空》、《追》等經典歌曲，另外唱到《梁山伯與茱麗葉》，他還特別邀請3位「茱麗葉」上台合唱，沒想到有男歌迷也想化身「茱麗葉」和他合唱，氣氛熱鬧。
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曹格（左）在演唱會上演求婚戲碼，氣氛甜蜜。（滾石提供）
在歡樂氣氛中，曹格突然上演「求婚戲碼」，甚至開玩笑說要把女歌迷「帶回家」，最後招認是將歌迷親自護送回座位，現場尖叫聲不斷。
曹格（右）到澳門開唱，男歌迷也想和他合唱。（滾石提供）
曹格以往在演唱會上都以演唱自己的歌曲為主，這次到澳門開唱特別選唱了王菲的《我願意》、張震嶽的《愛我別走》等對自己充滿意義的歌曲。
由於曹格已經6年沒有推出新專輯，他向歌迷承諾：「今年一定會有新歌，也有一些演出的計畫，請大家拭目以待。」
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