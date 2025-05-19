世上最遙遠的距離！美秀集團公開撕裂後首同台 退團吉他手反應曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團在本屆金曲獎入圍最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲，不料曾「留職停薪」一年半的吉他手修齊突然在社群發文「比預期早決定退團」，主唱狗柏也怒揭他爽約錄音等「罪狀」，而在撕裂之後，昨（18日）晚美秀集團也首度公開演出，團員間的氣氛顯得尷尬。

美秀集團剛入圍金曲獎最佳樂團，吉他手修齊（前）爆出要退團。（翻攝自臉書）

昨晚美秀集團依約前往中央大學參加「上岸音樂節」演出，不過因為爆出修齊要退團，以及狗柏抖出修齊「不來練團，砸工作室」等行為，讓彼此再次同台時出現尷尬氛圍，演出時修齊始終站在舞台邊邊，背對其他團員彈唱，和狗柏更是零互動，儘管狗柏就在他旁邊，但在歌迷眼中，那幾乎是「世上最遙遠的距離」了。

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美秀集團主唱狗柏（左）和吉他手修齊在台上零互動。（翻攝自Threads）

美秀集團爆撕裂，將退團的吉他手修齊（右）始終背對其他團員演出。（翻攝自Threads）

當然，美秀集團團員之間出現裂痕，也影響在台上的談話，僅說「我們是美秀集團，繼續唱歌吧」、「好安靜喔，好像圖書館」等，粉絲形容，現場聽美秀集團唱修齊創作的夯曲《捲菸》，「越聽越心酸！」

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