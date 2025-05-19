晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

世上最遙遠的距離！美秀集團公開撕裂後首同台 退團吉他手反應曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕美秀集團在本屆金曲獎入圍最佳樂團，和盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲，不料曾「留職停薪」一年半的吉他手修齊突然在社群發文「比預期早決定退團」，主唱狗柏也怒揭他爽約錄音等「罪狀」，而在撕裂之後，昨（18日）晚美秀集團也首度公開演出，團員間的氣氛顯得尷尬。

美秀集團剛入圍金曲獎最佳樂團，吉他手修齊（前）爆出要退團。（翻攝自臉書）美秀集團剛入圍金曲獎最佳樂團，吉他手修齊（前）爆出要退團。（翻攝自臉書）

昨晚美秀集團依約前往中央大學參加「上岸音樂節」演出，不過因為爆出修齊要退團，以及狗柏抖出修齊「不來練團，砸工作室」等行為，讓彼此再次同台時出現尷尬氛圍，演出時修齊始終站在舞台邊邊，背對其他團員彈唱，和狗柏更是零互動，儘管狗柏就在他旁邊，但在歌迷眼中，那幾乎是「世上最遙遠的距離」了。

美秀集團主唱狗柏（左）和吉他手修齊在台上零互動。（翻攝自Threads）美秀集團主唱狗柏（左）和吉他手修齊在台上零互動。（翻攝自Threads）

美秀集團爆撕裂，將退團的吉他手修齊（右）始終背對其他團員演出。（翻攝自Threads）美秀集團爆撕裂，將退團的吉他手修齊（右）始終背對其他團員演出。（翻攝自Threads）

當然，美秀集團團員之間出現裂痕，也影響在台上的談話，僅說「我們是美秀集團，繼續唱歌吧」、「好安靜喔，好像圖書館」等，粉絲形容，現場聽美秀集團唱修齊創作的夯曲《捲菸》，「越聽越心酸！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中