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娛樂 電影

二宮和也首登坎城大爆滿！觀眾狂喊nino嗨翻 小松菜奈薄紗閃禁裸令

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由日本奧斯卡影帝二宮和也、小松菜奈演出的電影《8號出口》獲邀於第78屆坎城影展午夜展映單元，台灣時間今天（19日）在坎城舉行世界首映，二宮和也大方向粉絲打招呼，獲得關注。在電影放映後，二宮和也在X上發文：「這個團隊能夠迎來這麼開心的一天，我真的是好幸福，深夜也這麼多人到場，感謝所有看到最後的觀眾朋友。」

由川村元氣執導、平瀨謙太朗編導，改編自知名遊戲的電影《8號出口》，即將在8月於日本上映，「嵐」二宮和也、小松菜奈雖然都已經是日本代表性演員，不過都是第一次到坎城，兩人踏上紅毯受到熱烈歡迎。尤其是人氣超高的二宮和也，影廳內外都不斷有人大喊「nino」（二宮和也），他也熱情揮手回應。至於小松菜奈一席黑色透視裝，薄紗蓋住一雙美腿，轉頭還露出白皙美背，沒踩到坎城「禁裸令」紅線依舊吸睛。

儘管已經是午夜，《8號出口》在坎城的放映，觀眾依舊滿滿滿，導演川村元氣在放映後擁抱二宮和也，並與小松菜奈握手，比出一個大拇指，川村元氣還幽默說道：「這個會場的8號出口在哪？大家回家的路上請小心。」笑翻全場觀眾。

二宮和也在放映前受訪，「如果沒有這樣的機會，我是不太可能來到這裡，想要好好享受，作為一個創作者來說，能夠親眼見證觀眾看完電影的首映，讓我感到非常開心。」小松菜奈則感受到坎城的熱烈氛圍，透露在走紅毯之前還先到會場看了一眼，但還是沒有即將走坎城紅毯的實感，晚上也一直睡不著覺，表達了興奮的心情。

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