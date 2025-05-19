吳淡如冰島探險 面積大台灣3.5倍「路上人很少」

吳淡如目前人在北歐冰島。（翻攝自吳淡如臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如日前人生解鎖，先是完成戈壁100公里路跑，期間歷經3天沒洗澡，且還一臉灰，鼻孔裡也全是沙，最後竟拿到亞軍，目前又開啟北極探險船行程，透過臉書發文透露搭了超過1天飛機才到達冰島，眼前所見，靠近北極的地方，風就是大。

吳淡如說，冰島晚上9:30音樂會結束時，外頭還是跟晴天一樣，由於時差8個小時，晚上還真的累到不行，「但是冰島音樂廳的確是不去可惜，而且請了柴可夫斯基小提琴大賽第一名的音樂家，我就算是外行人，也知道那叫神乎其技。」

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當時演奏著，音樂家也為自己的音樂感動起來，而吳淡如發現似乎是耳朵通知自己的眼睛準備一些淚水來呼應音樂…把一件所愛的事情做到極致，就是這麼震撼的一件事，「當他拉動小提琴，他就是世界上唯一的存在，而掌聲也只是咻咻的風聲。」

吳淡如這才知道，原來要做到最好，才能真正融入，「我還真的很喜歡看到一個人盡心到把自己都融化掉的樣子，他是來自於烏克蘭的小提琴獨奏家；俄烏戰爭，有不少烏克蘭音樂家投入拯救國家行列，也有因為如此而英年早逝的。」

發文最後，吳淡如想著冰島面積有台灣3.5倍，人口還不到400,000，「在路上看到人都不是很容易，首都雷克雅維克音樂廳應該是人口最密集的地方，可以感覺到他幾乎是生活中心，許多老人家會互相打招呼：哇。你也來了呀！」

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