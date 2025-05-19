晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳淡如冰島探險 面積大台灣3.5倍「路上人很少」

吳淡如目前人在北歐冰島。（翻攝自吳淡如臉書）吳淡如目前人在北歐冰島。（翻攝自吳淡如臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家吳淡如日前人生解鎖，先是完成戈壁100公里路跑，期間歷經3天沒洗澡，且還一臉灰，鼻孔裡也全是沙，最後竟拿到亞軍，目前又開啟北極探險船行程，透過臉書發文透露搭了超過1天飛機才到達冰島，眼前所見，靠近北極的地方，風就是大。

吳淡如說，冰島晚上9:30音樂會結束時，外頭還是跟晴天一樣，由於時差8個小時，晚上還真的累到不行，「但是冰島音樂廳的確是不去可惜，而且請了柴可夫斯基小提琴大賽第一名的音樂家，我就算是外行人，也知道那叫神乎其技。」

當時演奏著，音樂家也為自己的音樂感動起來，而吳淡如發現似乎是耳朵通知自己的眼睛準備一些淚水來呼應音樂…把一件所愛的事情做到極致，就是這麼震撼的一件事，「當他拉動小提琴，他就是世界上唯一的存在，而掌聲也只是咻咻的風聲。」

吳淡如這才知道，原來要做到最好，才能真正融入，「我還真的很喜歡看到一個人盡心到把自己都融化掉的樣子，他是來自於烏克蘭的小提琴獨奏家；俄烏戰爭，有不少烏克蘭音樂家投入拯救國家行列，也有因為如此而英年早逝的。」

發文最後，吳淡如想著冰島面積有台灣3.5倍，人口還不到400,000，「在路上看到人都不是很容易，首都雷克雅維克音樂廳應該是人口最密集的地方，可以感覺到他幾乎是生活中心，許多老人家會互相打招呼：哇。你也來了呀！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中