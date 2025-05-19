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娛樂 最新消息

朱立倫嗆民進黨搞獨裁 被酸蔣萬安權責怪賴清德

朱立倫（中）18日上午到台北市中正高中前出席「反惡霸、戰獨裁」說明會，痛陳國民黨「連場地都借不到」；左為台北市議員汪志冰，右為台北市議員林杏兒。（記者王藝菘攝）朱立倫（中）18日上午到台北市中正高中前出席「反惡霸、戰獨裁」說明會，痛陳國民黨「連場地都借不到」；左為台北市議員汪志冰，右為台北市議員林杏兒。（記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨18日在台北市中正高中前封路舉辦政策會，催化罷免吳思瑤連署第二階段收件，代理台北市黨部主委的市議會議長戴錫欽及議員汪志冰宣講都提到，預借好國軍英雄館、中正高中大禮堂都臨時不出借，只能臨時應變，借路權搭棚架；黨主席朱立倫則痛批「現在的政治氛圍是只准罷藍不准罷綠」，「國民黨連場地都借不到」，設下重重的障礙「就是要獨裁」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」隨即發文引述《自由時報》報導並以12字反酸朱立倫：「蔣萬安的權責，你去怪賴清德？」

汪志冰昨上台宣講時表示，過去選舉借學校場地，不會管辦什麼，這次卻面臨來自中央「極大的壓力」，為了不給學校為難，只好臨時改成在學校前的馬路封路舉辦。市黨部也說明，4月初就借好場地，5月7日卻接到通知無法借。

「國民黨連場地都借不到！」朱立倫表示，就是因為民進黨設下重重的障礙，唯一的目的就是要獨裁，「賴清德還大言不慚說，解決少數的問題，用罷免是更大的民主」，少數想要變成多數就推翻重選，變成每年選一次，成為台灣民主的亂源，「賴清德就是真正台灣民主的亂源」。

朱立倫說，陳水扁執政8年，民進黨是少數，也沒有搞這一套，前一段時間勸說賴清德不要搞大罷免，結果「變成中共的同路人」；朱立倫批評「賴清德腦中想的只有權利、獨裁，只有唯他是尊；跟著他的民進黨立委也完全沒有以民眾為本，以民生為主」，每天都只想政治，從「還債於民」、「還假於民」等，完全跟民意做對。

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