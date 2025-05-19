劉宇寧被老婆罵眼睛小心眼更小 只因做錯一件事

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕身高189公分的中國男星劉宇寧被老婆罵「眼睛小，心眼更小，除了個高，沒有一點好處。」竟一點兒也不敢吭氣，只因為做錯了一件事惹火了老婆。

劉宇寧和宋祖兒主演的古裝愛情劇《折腰》播出後，熱度就奪下2025年騰訊開播劇集的最高紀錄。《折腰》改編自蓬萊客同名小說，講述宋祖兒飾演的「小喬」祖父曾因陣前撤兵致魏氏祖孫被害，兩族結下血海深仇。14年後，當年倖存的魏劭率軍劍指焉州，小喬祖父與魏劭祖母議親，想讓大喬嫁給魏劭，藉此機會結盟化解仇恨。

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中國男星劉宇寧演活了《折腰》古裝戲中的「魏劭」。（翻攝自微博）

「小喬」眼看姊姊「大喬」已有心愛之人，決定代替姊姊嫁給仇家家主「魏劭」， 劉宇寧飾演魏家少主「魏劭」，從小見到家中三代被殺死、背負家族仇恨，雖然一見到長相絕美的「小喬」宋祖兒就動了心，婚後卻仍提防聰慧有謀略的老婆，還監看老婆的家書，結果被老婆發現後心虛不已，一回房就裝累假睡，沒想到還是沒有逃過老婆的怒火。

先是被老婆宋祖兒用書簡打到落荒而逃，還被老婆罵「眼睛小，心眼更小，除了個高，沒有一點好處。」這場夫妻吵架的戲完全戳中劉宇寧的痛處，身高189公分的他，常說嫌眼睛小，尤其是拍古裝戲戴上頭套吊起眉來，眼睛更小。

劉宇寧和《折腰》戲裡的老婆宋祖兒吵架戲很逗趣。（翻攝自微博）

看著做錯事理虧的劉宇寧被老婆罵到只能回嘴：「妳這種女人，也就只有我娶妳吧！妳自己偷著樂。」夫妻鬥嘴讓觀眾看得津津有味，還在網路上討論起他們連吵個小架都這麼甜，感覺平常魏劭吃彩虹糖，這場戲吃的是跳跳糖，誇獎劉宇寧真是演活了魏劭這個角色。

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