國民黨誰肖想2028？ 名嘴點名這3人

台中市政府14日舉行「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」簽約儀式，蔣萬安與盧秀燕兩人互動頻頻，引發關注。（記者廖耀東攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨今年將改選黨主席，台中市長盧秀燕參選呼聲高，傳她可能在罷免國民黨立委第三階段投票前表態參選國民黨主席，盧秀燕被問及選黨主席一事，僅回應「不談黨務、不談政治，謝謝大家」。

國民黨主席改選在即，被視為熱門人選的盧秀燕迄今雖未鬆口，據傳她將在三階罷免投票前宣布參選國民黨主席，14日盧秀燕與台北市長蔣萬安在台中捷運藍線機電系統簽約儀式同台，被問及是否選黨主席，盧秀燕四兩撥千斤表示：「不談黨務、不談政治，謝謝大家。」要大家把焦點放在台中藍線建設的重要里程碑上。

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今（19）日一早，政治評論員、電視名嘴黃創夏在臉書發文表示：「國民黨主席朱立倫、盧秀燕和蔣萬安算是什麼咖？」接著怒酸：「一年以來他們在國民黨的代表性遠不如國民黨立委傅崑萁、翁曉玲、徐巧芯和王鴻薇等，還想肖想2028？」

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