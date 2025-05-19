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焦糖哥哥胖14公斤 想瘦回6字頭找方法

焦糖哥哥開餐廳那幾年很瘦，但坦言都沒什麼運動。（翻攝自焦糖哥哥臉書）焦糖哥哥開餐廳那幾年很瘦，但坦言都沒什麼運動。（翻攝自焦糖哥哥臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「焦糖哥哥」陳嘉行18日晚間在臉書分享去年生活遭逢低潮，貓狗相繼生病後去世，加上經濟壓力，身體跟情緒都出現狀況，他說 :「等一切情況漸漸轉好後，我開始恢復運動，不量體重還好，一量嚇死人，胖到快80公斤（胖了14公斤）。」

他透露開餐廳那幾年很瘦，但都沒什麼運動，後來邊開餐廳邊讀研究所，更沒時間運動，尤其是照顧生病時的貓狗，除了變胖，脖子上還長了脂肪瘤（已切除），又患了「50肩」（復健一年後已康復），「那時候我伏地挺身做5下就很吃力，踩滑步機20分鐘，酸痛一整週。」
焦糖哥哥坦言，雖然經歷了滿滿負能量，好消息是，他都一一克服，「四個月內，我靠運動跟稍微的飲食控制瘦了4公斤，目標是希望在九月、十月左右能瘦回6字頭，大概還要減6公斤。只有剛到健身房第一個月比較辛苦，後來找到內在動機後，一週不去個三、四次，每次一小時反而渾身不自在。」
透過臉書發文，焦糖哥哥提供自己增肌減脂，關鍵在於吃進什麼食物：
1、買兩盒非籠飼養的紅殼雞蛋（好吃很多），煮成水煮蛋當早餐跟運動後的食物。
2、早餐冰或熱美式、兩顆蛋、便利商店的蒸煮地瓜一條（25或30元）。
3、盡量吃原形（即非加工食品）食物，便當也買糙米或五穀飯，現在有幾家連鎖便當店專門賣這類便當。
4、真的找不到這類食物，白米飯盡量吃三分之一就好，真的覺得沒有飽，我就會再去買一根地瓜。但以我這幾個月下來，大腦跟身體都會習慣，不會覺得餓或讓你想大吃大喝。
5、不喝含糖飲料，這不僅可以幫助我變瘦，且不喝甜的飲料，精神氣色都變好了。
6、買兩瓶無糖的義美豆漿，運動後一杯豆漿搭配兩顆水煮蛋。
7、有些場合我還是會吃甜點、麵包、可頌，但我記得當時身陷低潮的感覺，所以有所節制。
8、戒酒，如果你有抽煙請務必戒菸。
9、每週都要運動讓自己喘、肌肉痠痛、流汗，不運動就算瘦也是不健康，就像我開餐廳那幾年。
10、身體健康跟我們做任何事都一樣，急不來，都得一步一步慢慢累積。
文末，焦糖哥哥表示，不論出於什麼理由不運動，不健康飲食，最後都會發現得不償失。

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