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泰勒絲不滿被拖下水 怒與閨蜜「死侍老婆」絕交

泰勒絲無端捲入好友布蕾克萊芙莉官非。（翻攝自IG）泰勒絲無端捲入好友布蕾克萊芙莉官非。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）去年底指控電影《到我們為止》（It Ends with Us）導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾，震驚娛樂圈。

不料賈斯汀巴爾多尼反控布蕾克萊芙莉誣陷抹黑，更向法院聲請傳喚天后泰勒絲（Taylor Swift）出庭作證，據悉，泰勒絲和布蕾克原本交情匪淺為此氣炸，傳聞2人因此絕交，知情者爆料，2人逾8年閨蜜情瀕臨破裂。

據《PEOPLE》報導指稱，泰勒絲發言人發聲明強調她從未造訪片場也未參與創意會議，對於被捲入官司備感壓力；據了解，泰勒絲不願陷入這場紛爭，對「友情」忍耐度也到了極限。

布蕾克萊芙莉因演出由小說改編成的美國熱門電視劇《花邊教主》中女主角瑟蕾娜凡德伍德森而知名，2012年與「死侍」萊恩雷諾斯結婚。

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☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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