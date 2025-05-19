坎城影展》置中狂導魏斯安德森親解新片靈感 《腓尼基計劃》首映超強星光

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森執導新片《腓尼基計劃》入圍第78屆坎城影展主競賽單元，於當地時間18日在坎城舉行世界首映，導演安德森率領主要演員班尼西歐戴托羅、凱特溫絲蕾女兒米亞薛波頓、比爾莫瑞、班尼迪克康柏拜區等人一同出席，場面盛大、星光熠熠。

比爾墨瑞（左起）、米亞薛波頓、導演魏斯安德森、班尼西歐戴托羅、麥可塞拉、傑佛瑞萊特、班尼迪克康柏拜區一同出席《腓尼基計劃》坎城影展首映。（美聯社）

班尼西歐在片中飾演歐洲最有錢的富豪之一、橫跨軍火與航空產業的國際企業家安納托“賈賈”寇達，米亞則飾演他10名子女中唯一的女兒「莉絲兒修女」，兩人關係緊繃。有一天賈賈決定展開「人生中最重要的計劃」，又因為覺得兒子們靠不住，所以把希望寄託在女兒身上，一邊傳授她自己的商業手腕，一邊試圖從美國情報單位的干預中拯救他的事業。

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魯柏佛蘭德（右）在紅毯上貼心幫米亞薛波頓整理禮服、左為導演魏斯安德森。（美聯社）

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導演安德森透露電影的最初靈感就是班尼西歐的臉，「不是場景，不是故事，而是班尼西歐的特寫。他的臉非常有表情、很耐看，這是他的特殊優勢。光看他在鏡頭前就很吸引人，他和底片的化學反應很特別。」他說拍《法蘭西特派週報》時，班尼西歐在片場就有很多令人驚艷的時刻，「但當我們進剪接室後，那種電力變得更強。」

傑佛瑞萊特（左起）、麥可塞拉、班尼西歐戴托羅和導演魏斯安德森出席《腓尼基計劃》坎城影展首映紅毯，班尼西歐開心比YA。（美聯社）

因此在《法蘭西特派週報》坎城首映時安德森就跟班尼西歐提過新片點子，「當時我們只是簡單聊了聊，我還不知道這故事會變成什麼，但我腦中已有個畫面：班尼西歐演一位歐洲企業大亨，就像安東尼奧尼（義大利現代主義電影導演）電影裡的角色，我可以想像他戴著墨鏡的模樣。」

班尼迪克康柏拜區（右）帶著太太蘇菲亨特一同出席《腓尼基計劃》坎城影展首映。（美聯社）

此外，角色靈感也來自幾位真實的歐洲企業家，但安德森也表示，片中最私人的部分其實是來自他太太的父親，「他是黎巴嫩人，是個非常精彩、充滿戲劇性的角色，我非常敬重他。他聰明、睿智，有點讓人敬畏。跟他一起走進餐廳，所有事都會立刻被妥善處理。他的很多特質，都被我寫進了電影角色裡。」

班尼西歐戴托羅（左）和米亞薛波頓的父女關係是《腓尼基計劃》的故事核心。（UIP提供）

片中班尼西歐與米亞的父女關係是整部電影的核心，安德森表示，原本沒有打算表達當父親是什麼感覺，「這個故事其實是從為了班尼西歐量身打造角色的想法出發，但我認為，如果不是因為我有一個女兒，他的角色也不會有一個女兒，這是我的直覺。」他形容班尼西歐飾演的「賈賈」是「各方面都很糟的父親」，但仍讓人與這種關係產生共鳴，「這大概也滲入了整部電影的DNA中。」

第78屆坎城影展將舉行至當地時間24日（台灣時間25日凌晨），《腓尼基計劃》將於6月6日在台上映。

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