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娛樂 電影

《絕命終結站 血脈》大開殺戒創系列北美最佳開片！全球嚇破1億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕在《MINECRAFT麥塊電影》與《罪人》創造票房佳績後，華納兄弟影業上週末（5月16至18日）再度靠著旗下新線影業出品的恐怖片續作《絕命終結站 血脈》延續亮眼成績，在北美以驚人的5100萬美金（約台幣15.4億元）創下系列最佳開片成績，並拿下首週票房冠軍。

《絕命終結站 血脈》在北美及全球雙雙創下系列最高開片成績。（華納兄弟提供）《絕命終結站 血脈》在北美及全球雙雙創下系列最高開片成績。（華納兄弟提供）

國際票房方面，《絕命終結站 血脈》同樣大開殺戒，在74個市場一樣斬獲5100萬美金，全球首週票房高達1.02億美金（約台幣30.81億元），不僅寫下系列歷來最佳開片成績，更有望超越2011年《絕命終結站4》寫下的1.87億美金（約台幣56.49億元）全球總票房，成為系列最高票房之作。

該片和前作《絕命終結站5》相隔14年終於推出，光是北美首週票房就已超越前作總票房4258萬美金，目前看來也將輕鬆成為該系列於北美最賣座的一集。電影能創下佳績，一大關鍵是來自成長於看著「死神追殺倖存者」系列的千禧世代觀眾的懷舊力道，同時也受惠於系列歷來最佳的口碑。

《絕命終結站 血脈》不僅在爛番茄影評網獲得93%影評人與89%觀眾好評，CinemaScore觀眾評價也有B+，對於此類血腥驚悚類型而言已是高度讚賞。電影顧問公司 Franchise Entertainment Research 分析師大衛·A·格羅斯表示：「對於恐怖系列來說，這是一個驚人的開局。影評極佳，觀眾評分也非常亮眼。」

上映第5週的《罪人》攻佔上週末北美票房第3名。（華納兄弟提供）上映第5週的《罪人》攻佔上週末北美票房第3名。（華納兄弟提供）

此外，上週末華納兄弟共有3部電影擠進票房前5名，除了《絕命終結站 血脈》，還包括上映第5週的《罪人》以1540萬美金（約台幣4.65億元）位居第3，目前北美累積2.41億美金（約台幣72.8億元），全球票房達3.16億美金（約台幣95.46億元）。

《MINECRAFT麥塊電影》穩坐今年全球好萊塢電影冠軍寶座。（華納兄弟提供）《MINECRAFT麥塊電影》穩坐今年全球好萊塢電影冠軍寶座。（華納兄弟提供）

第3部則是上映第7週的《MINECRAFT麥塊電影》，再以590萬美金（約台幣1.78億元）排名第4，北美累積4.16億美金（約台幣125.67億元），全球票房已高達9.28億美金（約台幣280.34億元），仍是今年全球最賣座的好萊塢電影。

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