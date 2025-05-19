晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）朱軒洋爸爸過世 拍《搜查瑠公圳》尋找亡父影子

朱軒洋在《搜查瑠公圳》中的父子情令人動容。（記者王文麟攝）朱軒洋在《搜查瑠公圳》中的父子情令人動容。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕朱軒洋在主演的電影《搜查瑠公圳》與飾演父親的張世從不合到和解，父子情令人動容。戲外，朱軒洋的父親在電影開拍前不久過世了，在演出時總是從張世身上找尋父親的影子。

朱軒洋在片中飾演調查真相的警察趙子午，因為父親是將軍，兒子卻沒有一起從軍，父子之間摩擦不斷。他為戲請教飾演父親張世，沒想到還挑大過年的時候去拜訪，他回憶起父子倆在餐桌上討論該如何準備角色，張世單刀直入的建議，令朱軒洋收穫良多，還笑著透露張世放著音樂在家中跳舞的場景，令他印象深刻。

朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。（伯樂影業提供）朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。（伯樂影業提供）

原本在飯桌上謙虛的態度，到了片場卻像變了個人，朱軒洋眼神叛逆、還帶點屌兒啷噹的感覺，讓張世一度心想「我哪裡得罪你」，原來是朱軒洋已經投入到角色當中。朱軒洋表示為了角色需求，自己在片場與張世沒什麼好的對話，反而是飾演媽媽的潘儀君是他在片場如浮木般的存在，「媽媽是比較安定、溫暖的存在，拍這部戲滿多男生，女性角色很少，媽媽會一直給我們，沒有那麼父權的感覺。」

朱軒洋在《搜查瑠公圳》中透過演戲，審視父子之間的關係。（記者王文麟攝）朱軒洋在《搜查瑠公圳》中透過演戲，審視父子之間的關係。（記者王文麟攝）

聊到自己的父親，朱軒洋表示父子倆因為年紀差太多，父親對他們姊弟倆一直都是放養式管理，平常也不會閒聊，有一次姊弟倆吵架，「他就把我叫到神桌前面，說你怎麼可以跟女生吵來吵去，一巴掌就打過去，那一次之後就不太溝通。」不過在演戲的過程中，朱軒洋透過表演一步步開始思考與亡父的和解，「每次演兒子跟父親的角色，都讓我一直重新審視自己跟父親之間的關係。」

朱軒洋在2023年憑藉著《黑的教育》獲得金馬最佳男配角，不過他沒有因此得意洋洋，在片場上反而時刻檢討自己是否做得不好，他話說得坦白：「我會覺得很煩，會覺得自己有問題，（陷入不知道哪裡有問題的狀況？）拍戲一直都有這樣的狀況發生。」他在凌晨3點會打電話給導演賴俊羽，詢問是不是哪裡需要加強，明明今天拍的戲過了，隔天又開始鑽牛角尖，「我會一直覺得自己的角色出不來，開拍到拍攝中，都會不斷去請教各式各樣的。」

朱軒洋（左起）在片場會不斷請教導演賴俊羽、潘儀君。（記者王文麟攝）朱軒洋（左起）在片場會不斷請教導演賴俊羽、潘儀君。（記者王文麟攝）

賴俊羽覺得他自我要求太高，把自己搞得很累，透露也曾經對朱軒洋說過這樣的話。潘儀君則透露，朱軒洋會在片場問她「妳以前也會這樣嗎？」潘儀君回應：「我說會啊，一直NG不代表你做得不好，而是想要挖掘更好的試試看，找一個最好、最合適的，或者導演最想要的，挖掘的過程不是不好，而是要先把障礙放下。」

導演賴俊羽表示，如果《搜查瑠公圳》有續集，還是會找朱軒洋當男主角。（記者王文麟攝）導演賴俊羽表示，如果《搜查瑠公圳》有續集，還是會找朱軒洋當男主角。（記者王文麟攝）

導演賴俊羽透露，《搜查瑠公圳》有意拍成三部曲，被問到男主角是否還會找朱軒洋飾演？他以理所當然的態度回應：「他是主角啊！」大讚朱軒洋在新生代演員中很有爆發力，外型有特別，且演什麼像什麼，表現十分出彩，希望他繼續努力。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中