（專訪）朱軒洋爸爸過世 拍《搜查瑠公圳》尋找亡父影子

朱軒洋在《搜查瑠公圳》中的父子情令人動容。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕朱軒洋在主演的電影《搜查瑠公圳》與飾演父親的張世從不合到和解，父子情令人動容。戲外，朱軒洋的父親在電影開拍前不久過世了，在演出時總是從張世身上找尋父親的影子。

朱軒洋在片中飾演調查真相的警察趙子午，因為父親是將軍，兒子卻沒有一起從軍，父子之間摩擦不斷。他為戲請教飾演父親張世，沒想到還挑大過年的時候去拜訪，他回憶起父子倆在餐桌上討論該如何準備角色，張世單刀直入的建議，令朱軒洋收穫良多，還笑著透露張世放著音樂在家中跳舞的場景，令他印象深刻。

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朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。（伯樂影業提供）

原本在飯桌上謙虛的態度，到了片場卻像變了個人，朱軒洋眼神叛逆、還帶點屌兒啷噹的感覺，讓張世一度心想「我哪裡得罪你」，原來是朱軒洋已經投入到角色當中。朱軒洋表示為了角色需求，自己在片場與張世沒什麼好的對話，反而是飾演媽媽的潘儀君是他在片場如浮木般的存在，「媽媽是比較安定、溫暖的存在，拍這部戲滿多男生，女性角色很少，媽媽會一直給我們，沒有那麼父權的感覺。」

朱軒洋在《搜查瑠公圳》中透過演戲，審視父子之間的關係。（記者王文麟攝）

聊到自己的父親，朱軒洋表示父子倆因為年紀差太多，父親對他們姊弟倆一直都是放養式管理，平常也不會閒聊，有一次姊弟倆吵架，「他就把我叫到神桌前面，說你怎麼可以跟女生吵來吵去，一巴掌就打過去，那一次之後就不太溝通。」不過在演戲的過程中，朱軒洋透過表演一步步開始思考與亡父的和解，「每次演兒子跟父親的角色，都讓我一直重新審視自己跟父親之間的關係。」

朱軒洋在2023年憑藉著《黑的教育》獲得金馬最佳男配角，不過他沒有因此得意洋洋，在片場上反而時刻檢討自己是否做得不好，他話說得坦白：「我會覺得很煩，會覺得自己有問題，（陷入不知道哪裡有問題的狀況？）拍戲一直都有這樣的狀況發生。」他在凌晨3點會打電話給導演賴俊羽，詢問是不是哪裡需要加強，明明今天拍的戲過了，隔天又開始鑽牛角尖，「我會一直覺得自己的角色出不來，開拍到拍攝中，都會不斷去請教各式各樣的。」

朱軒洋（左起）在片場會不斷請教導演賴俊羽、潘儀君。（記者王文麟攝）

賴俊羽覺得他自我要求太高，把自己搞得很累，透露也曾經對朱軒洋說過這樣的話。潘儀君則透露，朱軒洋會在片場問她「妳以前也會這樣嗎？」潘儀君回應：「我說會啊，一直NG不代表你做得不好，而是想要挖掘更好的試試看，找一個最好、最合適的，或者導演最想要的，挖掘的過程不是不好，而是要先把障礙放下。」

導演賴俊羽表示，如果《搜查瑠公圳》有續集，還是會找朱軒洋當男主角。（記者王文麟攝）

導演賴俊羽透露，《搜查瑠公圳》有意拍成三部曲，被問到男主角是否還會找朱軒洋飾演？他以理所當然的態度回應：「他是主角啊！」大讚朱軒洋在新生代演員中很有爆發力，外型有特別，且演什麼像什麼，表現十分出彩，希望他繼續努力。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

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