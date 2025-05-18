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娛樂 最新消息

韓國男神誰最邋遢？反轉魅力曝「他蓄鬍帥爆」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神在公開場合向來形象良好，鮮少有狼狽畫面流出，不過最近包括玄彬、李敏鎬、張東健各自曝光私下生活真面目，其中玄彬蓄鬍模樣，引來網友直說：「就算留鬍子也不減帥氣。」

玄彬（左）罕見私下蓄鬍模樣曝光，和張東健（右）、林白千在球場上相遇。（翻攝自IG）玄彬（左）罕見私下蓄鬍模樣曝光，和張東健（右）、林白千在球場上相遇。（翻攝自IG）

韓國演員林白千日前在IG公開玄彬、張東健的近況，3人在高爾夫球場上相遇，留下合照紀念，只見玄彬平時在電視劇、公開場合總是西裝筆挺，梳著油頭，但在照片上留起鬍子，打扮休閒，吸引網友目光。

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至於張東健也以帽子、運動服展現灑脫魅力，據悉，他和玄彬2018年合作電影《屍落之城》合作過，兩人本來就是好友關係，網友見到兩人同框，紛紛表示「為何這麼休閒」，「怎麼看都是養眼的組合」。

李敏鎬曝光穿緊身褲淋雨照。（翻攝自IG）李敏鎬曝光穿緊身褲淋雨照。（翻攝自IG）

另外一位男神李敏鎬今（18）公開穿著緊身褲淋雨的畫面，和他以往華麗形象有著不同的反轉日常，他接下來將有新片《全知讀者視角》於7月在台灣上映，該片將小說世界直接搬上大銀幕，大片氣勢驚人。

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