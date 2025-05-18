晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）怎麼這樣？ 李珠珢女僕裝都穿好了餒

李珠珢換上女僕裝並戴著貓耳，讓人好想看到她的中場舞蹈。（翻攝自IG）李珠珢換上女僕裝並戴著貓耳，讓人好想看到她的中場舞蹈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒富邦悍將原定今（18）日在新莊主場迎戰味全龍，韓籍啦啦隊成員還特地穿上女僕裝、戴著貓耳朵，準備讓球迷看到她精心準備的中場舞蹈。沒想到北部午後大雨不斷，只能宣布延賽，李珠珢也只好把可愛的裝扮曬在網路上，不過因為她不太會拍攝，角度沒抓好，讓她忍不住求救：「哇！真的不會拍照啦，誰要來教教我自拍？」

天公不做美，李珠珢的精心裝扮跟中場舞蹈都沒辦法展示在觀眾面前。（翻攝自IG）天公不做美，李珠珢的精心裝扮跟中場舞蹈都沒辦法展示在觀眾面前。（翻攝自IG）

有「AI女神」之稱的李珠珢原本會在比賽的第5局結束後負責中場舞蹈演出，她今天祭出「女僕裝」讓許多迷哥迷弟都超期待，怎奈天公不做美，李珠珢最後只能在網路曬一下今天的可愛裝扮，還嘆氣說：「今天的演出做了很多準備…討厭的天氣」。李珠珢5月的應援場次已經結束，想再看到她就要等到6月了。

下次再見到李珠珢要等到6月囉。（翻攝自IG）下次再見到李珠珢要等到6月囉。（翻攝自IG）

富邦悍將今日原本準備讓12強投手張奕尚場對戰「龍之子」徐若熙，沒想到北部暴雨不歇，雖然中間曾一度雨勢暫歇，大家也開始整理場地準備好來個激戰之夜，最終還是又敗給雨神，只能延賽至6月底。

在 Instagram 查看這則貼文

이주은（@0724.32）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中