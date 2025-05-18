（影）怎麼這樣？ 李珠珢女僕裝都穿好了餒

李珠珢換上女僕裝並戴著貓耳，讓人好想看到她的中場舞蹈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒富邦悍將原定今（18）日在新莊主場迎戰味全龍，韓籍啦啦隊成員還特地穿上女僕裝、戴著貓耳朵，準備讓球迷看到她精心準備的中場舞蹈。沒想到北部午後大雨不斷，只能宣布延賽，李珠珢也只好把可愛的裝扮曬在網路上，不過因為她不太會拍攝，角度沒抓好，讓她忍不住求救：「哇！真的不會拍照啦，誰要來教教我自拍？」

天公不做美，李珠珢的精心裝扮跟中場舞蹈都沒辦法展示在觀眾面前。（翻攝自IG）

有「AI女神」之稱的李珠珢原本會在比賽的第5局結束後負責中場舞蹈演出，她今天祭出「女僕裝」讓許多迷哥迷弟都超期待，怎奈天公不做美，李珠珢最後只能在網路曬一下今天的可愛裝扮，還嘆氣說：「今天的演出做了很多準備…討厭的天氣」。李珠珢5月的應援場次已經結束，想再看到她就要等到6月了。

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下次再見到李珠珢要等到6月囉。（翻攝自IG）

富邦悍將今日原本準備讓12強投手張奕尚場對戰「龍之子」徐若熙，沒想到北部暴雨不歇，雖然中間曾一度雨勢暫歇，大家也開始整理場地準備好來個激戰之夜，最終還是又敗給雨神，只能延賽至6月底。

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