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Mana合體前「三原JAPAN」成員 淚訴拆夥內幕

前「三原JAPAN」成員（左起）Mana、三原、Jun醬合體，主要是Mana想親口邀請兩人參加自己的婚禮。（翻攝自YouTube）前「三原JAPAN」成員（左起）Mana、三原、Jun醬合體，主要是Mana想親口邀請兩人參加自己的婚禮。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道「三原JAPAN」是台灣第一組突破百萬訂閱的外籍YouTuber，由三原、Jun醬、Mana組合而成，不過之後Mana自己出來開新頻道「我是Mana」，她也隔了3年之後才與另外兩名成員合體。Mana拍攝的新影片中表示：「我們今天一次講清楚！首次公開創立頻道以來三年沒有同框的理由」還聳動寫著：和前老闆三原的世紀大和解！？

Mana始終沒有和三原、Jun醬合體的原因，是覺得自己還沒有和他們合作的資格。（翻攝自YouTube）Mana始終沒有和三原、Jun醬合體的原因，是覺得自己還沒有和他們合作的資格。（翻攝自YouTube）

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Mana特別約了三原與Jun醬在西門町碰面，因為這個地方有特殊意義，也是她夢想的開端。影片開頭3人在捷運出口見面，剛開始氣氛還有點尷尬，外界都以為3人之所以長期沒有同框疑似鬧不合，不過Mana解釋：「我和Ian最開始創立頻道的時候，有先約定好一件事，那就是不可以依賴原本的三原團隊，等到我自己能做到的時候，才去請求合作，這就是我們唯一的條件」。講著講著，Mana忍不住落淚，哽咽說自己一直沒辦法開口向老戰友說「請跟我合作吧」。

（左起）Mana、三原、Jun醬特地約在西門町見面，因為這是他們夢想的開始。（翻攝自YouTube）（左起）Mana、三原、Jun醬特地約在西門町見面，因為這是他們夢想的開始。（翻攝自YouTube）

睽違3年再合體，三原認為「只是單純想要妳覺得幸福而已，Mana的辛苦我一直看在眼裡，為了追求夢想，把工作辭掉來到台灣」超暖發言，讓人感動。三原還說，他從沒把Mana看做「團隊作品」，並表示自己只是給了Mana工作而已。

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Mana也說，三原和Jun醬就像她的爸媽一樣，是最初教她拍攝和剪輯的貴人，她還自爆因為記性很差，自覺給三原和Jun醬帶來不少麻煩，但兩人從來都不曾放棄她，還耐心教給她許多事情，Mana發自內心的感謝：「如果沒有你們，就沒有現在的我」。

前「三原JAPAN」成員睽違3年後同框，（左起）Jun醬、三原、Mana。（翻攝自YouTube）前「三原JAPAN」成員睽違3年後同框，（左起）Jun醬、三原、Mana。（翻攝自YouTube）

今年2月Mana和台灣男友Ian登記結婚，她也在影片中說：希望三原和Jun醬能參加她和Ian的婚禮，雖然之前就告訴過兩人她要結婚，不過，因為不想透過冰冷的訊息傳達消息，Mana決定一定要親口、當面邀請兩人，更說：「結婚後我最想見的人是你們」。

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