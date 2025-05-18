《機智住院醫生生活》今晚結局！「親家CP」有望修成正果

高允貞（左）、鄭準元能否修成正果，今晚最終集揭曉。（翻攝自Naver）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》今（18）晚將播12集大結局，劇情承接上集，「親家CP」鄭準元、高允貞的秘密戀愛將被揭露，有望上演happy ending，同時令網友感到不捨，喊話希望能有第二、第三季。

昨劇情講到鄭準元、高允貞到餐廳約會，藏不住愛意，沒想到遇上客人突然飯吃到一半，噎到昏迷，於是兩人急忙上前搶救，沒想到畫面就被監視器拍下，兩人「戀情」外洩，未知會做何反應。

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演出「吳怡瑛」深受觀眾喜愛的高允貞今透過電視台表示，「拍攝這部戲，無時無刻都是最珍貴的，透過角色學到，感受到很多，也成長了不少，覺得是一個很大的轉折點，不會辜負大家的厚愛和支持」。

鄭準元因演出暖男前輩「具道圓」圈粉，初嘗走紅滋味，他說：「這6個禮拜不知是如何度過的，是我人生中最激動、最幸福的時光。」感性表示一輩子都不會忘記化身「具道圓」的時刻。《機智住院醫生生活》在Netflix獨家上架。

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