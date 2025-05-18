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李多慧曬新髮型照 復古羊毛捲竟被戲稱「被雷擊」

李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧憑藉甜美外型、精湛舞技以及親民活潑的個性，深受台灣粉絲喜愛，她私下也常常在社群分享生活照。昨（17）日李多慧在IG小帳上PO出一組照片，圖中的她一改往日常見的直髮或是大波浪捲，而是一頭復古羊毛捲在街邊現身，髮型宛如電影《哈利波特》中的角色妙麗。

李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）

李多慧在社群上貼出照片，配文寫下「不可能比下班更開心了」，照片中的她身著斜肩寬鬆上衣，手上拿著一雙米白色的拖鞋，特別的是，她一改往日的髮型，換成一頭蓬鬆的「泡麵頭」。貼文曝光後，立刻吸引大批網友按讚留言，「不管上班或下班多慧都可愛！」、「捲髮也太適合多慧了吧」、「妳被雷擊？」。

李多慧手上拿著的拖鞋意外成為焦點。（翻攝自IG）李多慧手上拿著的拖鞋意外成為焦點。（翻攝自IG）

李多慧曬新髮型照 復古羊毛捲竟被戲稱「被雷擊」

而她手上拿的拖鞋也意外成為一部分網友的焦點，紛紛留言詢問「拿著拖鞋是要打小強嗎」、「為什麼拖鞋拿在手上呢」？也有網友稱讚「用手穿拖鞋好可愛」。

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