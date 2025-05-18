李多慧曬新髮型照 復古羊毛捲竟被戲稱「被雷擊」

李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧憑藉甜美外型、精湛舞技以及親民活潑的個性，深受台灣粉絲喜愛，她私下也常常在社群分享生活照。昨（17）日李多慧在IG小帳上PO出一組照片，圖中的她一改往日常見的直髮或是大波浪捲，而是一頭復古羊毛捲在街邊現身，髮型宛如電影《哈利波特》中的角色妙麗。

李多慧秀出新髮型。（翻攝自IG）

李多慧在社群上貼出照片，配文寫下「不可能比下班更開心了」，照片中的她身著斜肩寬鬆上衣，手上拿著一雙米白色的拖鞋，特別的是，她一改往日的髮型，換成一頭蓬鬆的「泡麵頭」。貼文曝光後，立刻吸引大批網友按讚留言，「不管上班或下班多慧都可愛！」、「捲髮也太適合多慧了吧」、「妳被雷擊？」。

請繼續往下閱讀...

李多慧手上拿著的拖鞋意外成為焦點。（翻攝自IG）

而她手上拿的拖鞋也意外成為一部分網友的焦點，紛紛留言詢問「拿著拖鞋是要打小強嗎」、「為什麼拖鞋拿在手上呢」？也有網友稱讚「用手穿拖鞋好可愛」。

在 Instagram 查看這則貼文 나는야 이다콩（@florescence._.2）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法