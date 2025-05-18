高圓圓20年坎城美顏「神進化」 演技吞負評記憶深刻

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕趙又廷、高圓圓夫妻檔今年各自攜新片《狂野時代》、《風林火山》前進坎城首映，其中高圓圓20年前主演中國電影《青紅》入圍坎城主競賽，多年過去，歲月在她臉上並未留下痕跡，網友大讚女神依舊優雅美麗。

高圓圓《青紅》（左）入圍第58屆坎城主競賽單元，時隔20年帶著新片《風林火山》再訪坎城。（翻攝自微博）

《風林火山》雖遇評價兩極，仍是導演麥浚龍傾注8年的心血之作，高圓圓在記者會上提到，20年前來到坎城，有外國影評人說「秦昊做到演員塑造的能力，但高圓圓就是演自己」，一句話讓她印象深刻，這幾年一直記在心中。

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高圓圓回憶剛出道時，「許多導演要我不要演，做自己就好，但經過時間流逝，不再滿足於此，希望將自己對世界的認知和角色連結做得更好」。

高圓圓攜新片《風林火山》再訪坎城。（翻攝自微博）

外媒報導，有觀眾反饋，高圓圓在《風林火山》戲份偏少，甚至不到5分鐘，她表說角色和自己有一定的距離，「是很有力量感的角色，足夠複雜，看電影時又覺得很陌生，同時看到具有新鮮感的自己，謝謝導演幫我完成了這個角色。」

至於趙又廷參與的《狂野時代》預計5月22日首映，片長長達160分鐘，是本屆唯一一部入圍主競賽的華語電影，令影迷期待爆表。

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