網紅狂噴國旅不敢公布數字內幕 點名3處：一副鳥樣

網紅Cheap認為國旅亂象頻傳。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅Cheap抓狂，今（18）發文怒噴國旅，他指出國旅不再公布訂房率，美其名曰提供「更準確觀光趨勢」實際上就是怕國旅數據公布後被罵、打擊國人旅遊信心，更想出國玩。之後，Cheap更直接點名：墾丁、九份、太魯閣，3地明明極具潛力，卻因未能改善「講了幾百年，現在還是一副鳥樣子」。

Cheap說，以前連續假期都會公布全台訂房數據，現在卻只敢公布前幾名，「實際上你知、我知、獨眼龍也知，怕國旅數據過於感人、怕被罵，打擊國人國旅信心，讓大家更想出國」。

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九份復古建築與獨特的坡地景觀，是令國內外旅客著迷的唯美山城。（本報資料照，新北觀旅局提供）

接著，Cheap認為與其花大錢找國外網紅、補助國旅業者，貼幾張煙火照片、拉幾面旗子然後「蓋牌｣假裝自己有做事，還不如好好規劃。他舉例：實際上東西就不好吃了，你再怎麼宣傳都沒用。說著說著，Cheap乾脆點名，認為墾丁、九份、太魯閣明明潛力不錯，講了幾百年，現在還是一副鳥樣子。

Cheap認為墾丁、九份、太魯閣極具觀光潛力，但卻因未完善規劃展現出一副鳥樣。（翻攝自臉書）

最後，Cheap認為國旅CP值（性價比）極低，他毒舌評「國旅的品質根本對不起價格，同樣的預算去東南亞可以當皇帝、住泳池villa，在台灣只能住醜到不型的民宿，插在田裡的那種」。Cheap也認為現在為了環保「不提供備品」的做法，擺明就是想省錢，他抱怨：「我出去玩還要被教育『因為環保，現在要自備喔』然後一組100元」。Cheap點出，例如「XX節」煙火5分鐘、停車2小時，交通亂成像喪屍逃生演習，原本為了愛台灣才留在台灣旅行，結果真正出發才發現「台灣其實不愛你」。

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