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《山河令》張哲翰復出有望？香港現蹤開工 找回拍戲的感覺

張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張哲瀚2021年遭檢舉有「親日惡行」淪為劣跡藝人，被中國官方封殺，日前在香港舉辦全新巡演《拾荒者》，適逢他生日前夕，他在台下歌迷自發的祝福和大合唱中，對著生日蛋糕許願，屆滿34歲的他感動說：「時間過得很快，還能想起2023年的今天，那時第一次在泰國開演唱會，與大家共同度過了難忘的生日。」

張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）

張哲瀚因武俠劇《山河令》大大走紅，因故被封殺近4年、也傳是受公司老闆趙薇牽連，輾轉於海外發展，去年以專輯《曼陀羅 Datura》與多首單曲成為各大串流平台榜單上的常客，親自執導的紀錄片《八月》拿下「ARFF國際電影節 阿姆斯特丹單元 環球獎」和 Red Movie Awards 2024年夏季篇最佳劇本獎，讓剛長尾巴的張哲瀚覺得很欣慰。

張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）張哲瀚在香港舉辦演唱會。（張哲瀚提供）

張哲瀚2025《拾荒者》演唱會舞台設計以「星際拾荒」為主軸，透過三段式的前導影片串聯敘事。視覺影片拍攝全由張哲瀚打造，在拍攝沙漠環境時，他在沙地裡一遍遍完成跌倒動作，每拍完一個段落，總能從他的靴子裡倒出滿滿的沙土，強風沙塵中臉上和嘴裡也都是沙粒，他絲毫不喊苦，還打趣與歌迷分享：「找回了久違的拍戲感覺。」

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