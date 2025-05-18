前輔導長轉直播被嫌棄「尺度小」 內內霸氣89字回擊

前國軍輔導長「內內」因私密影片外流遭到汰除，並轉戰成人平台。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前國軍輔導長「內內」因私密影片外流遭到汰除，並轉戰成人平台當直播主。近日內內被網友嫌棄直播尺度小，氣得她說：直播到生氣七七（氣氣）。

觀眾抱怨內內直播尺度不夠大，內內呼籲大家互相尊重。（翻攝自IG）

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內內今（18）日凌晨在限時動態表示自己「直播到生氣七七」，網友說她直播尺度小，但她無奈說：「現在就是挑戰賽，一切都是看券，券不給又嫌尺度小」。她更進一步認為觀眾和她能夠彼此尊重最好，呼籲不要把直播當作自己的情緒發洩場所，內內說：「大哥，大家都是出來工作的，真的沒必要當奧客」。

內內向觀眾喊話：直播你給券，我做挑戰。（翻攝自IG）

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內內強調自己非常願意配合觀眾的挑戰遊戲，但遊戲規則擺在那裡，大家互相配合，觀眾給券她就放福利，才是合理的作法。內內還是忍不住在限時動態說：抱怨歸抱怨，還是約定好19日凌晨空中見，並再度呼籲：「明天直播，大冒險挑戰。你給券我做挑戰。」

內內很無奈，希望看直播的人照遊戲規則玩。（翻攝自IG）

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