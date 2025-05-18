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娛樂 最新消息

《魔鬼的計謀2》鄭賢奎批隊友「會算數吧？」 太臭屁惹議道歉

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國機智綜藝《魔鬼的計謀：死亡密室》20日上架最後3集，節目自播出以來，熱度攀升，具有奪冠氣勢的男星鄭賢奎（又譯：鄭泫揆）因在節目中酸隊友崔玹準「會算數嗎？」引來網友反感，甚至在IG自介欄直接道歉。

鄭賢奎就節目上的言行致歉。（翻攝自YouTube）鄭賢奎就節目上的言行致歉。（翻攝自YouTube）

鄭賢奎先前參加戀愛綜藝《換乘戀愛2》，和海恩配對受矚目，自首爾大學體育教育系畢業的他，在《魔鬼的計謀》第二季憑冷靜頭腦獨自解開騎士巡遊，又在多項比賽中擔任領導人物，被視為奪冠人選。

只是在第9集中，鄭賢奎質疑模特兒崔玹準「會算數吧？要不要算一下？」又稱「什麼才是更有利的？」等態度強硬的話語，讓部分網友湧入他的IG批他質疑韓國科學技術院（KAIST）出身的崔玹準，有貶低他人之意。

鄭賢奎（右）虧《魔鬼的計謀2》隊友崔玹準「你會算數嗎？」惹議。（翻攝自IG、Netflix）鄭賢奎（右）虧《魔鬼的計謀2》隊友崔玹準「你會算數嗎？」惹議。（翻攝自IG、Netflix）

此外，鄭賢奎曾在節目中脫口「想體驗監獄館生活」，卻在接近比賽白熱化時，直言「我不想去監獄」，讓觀眾猛虧言行不一，說話前後矛盾。

鄭賢奎的表現引來網友評價兩極，有人認為他是求好心切，在競賽類節目「態度嚴肅認真」並無不妥，卻也有人直言對他發言有失尊重，希望他之後能多思考。

《魔鬼的計謀：死亡密室》將進入最終決賽，目前生存的參賽者除了鄭賢奎、崔玹準，還有圭賢、姜智榮、尹邵熙、7high、孫誾瑜，冠軍將在這7人之中產生。《魔鬼的計謀：死亡密室》於Netflix上架。

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