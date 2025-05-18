美秀集團修齊退團遭揭七大罪狀 最後合體畫面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025東浪嘉年華」昨晚（17日）開唱，首日演出可說是本屆金曲獎最佳華語女歌手獎的前哨戰，準歌后蔡健雅、魏如萱、陳忻玥接力上台飆唱，讓台下樂迷大飽耳福，現場粗估湧進萬名樂迷前來朝聖。

魏如萱開唱秒下暴雨。（台東縣政府提供）

魏如萱祭出超精彩歌單：〈跩〉、〈怪奇的珍珠〉、〈你啊你啊〉等多達8首歌，不僅拿起道具手槍泡泡機互動，唱到〈我在紐約打電話給你〉時，她要台下粉絲們接唱歌詞「哭到紐約下大雨」，現場瞬間飄雨甚至變成了一場大暴雨，讓她忍不住笑場。

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蔡健雅面對大雨敬業登台。（台東縣政府提供）

蔡健雅面對大雨滂礡，依舊敬業登台演出，以〈Hey Hey You〉、〈晨間新聞〉展開序曲，台下粉絲們也不畏大雨聆聽到演出最後，她對著台下樂迷說：「我的天啊，你們還好嗎？這絕對是我跟你們最美好，我絕對不會忘記這一夜！」她形容：「今天應該是出道到現在遇到最史詩級別的雨。」時時刻刻一直在瞄著樂手老師和樂器，希望不要被雨水滴到。

美秀集團演出掀起聽團仔熱火。主唱狗柏今天槓上吉他手修齊。（台東縣政府提供）

美秀集團吉他手修齊演出後突宣布退團。（台東縣政府提供）

將角逐金曲最佳樂團的「美秀集團」讓聽團仔們滿血復活，搖滾飆唱〈愛情的大壞蛋〉、〈心悶〉、〈床母記號〉等歌曲讓現場陷入瘋狂世界，而演出最後帶來〈捲菸〉更已是神曲等級，樂迷們齊聲唱和更是畫面超壯觀。沒想到今天美秀集團就爆內鬨，吉他手修齊於昨晚演出後宣布「退團」，主唱狗柏細數他七大罪狀、公開與他翻臉。

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