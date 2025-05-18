《中國有嘻哈》冠軍來台！太空港爆兩爭議 主辦單位回應了

PG ONE登台演出。（SPACEPORT提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025太空港音樂嘉年華昨天熱鬧登場，陳冠希與香港嘻哈天團「三角度 3 CORNERZ」的兩位成員MC仁、廚房仔連袂登台，演唱多首精彩歌曲，成為全場最熱表演之一。

蛋堡展現舞台魅力。（SPACEPORT提供）

蛋堡則以獨特的「輕饒舌」Jazz Hip Hop及融合詩意與爵士靈魂的音樂風格登台，表演經典〈家常音樂〉、〈台北嘻哈故事〉等歌曲。除了兩組嘻哈界的大前輩點燃戰火，包括2017年《中國有嘻哈》總冠軍的PG ONE、Masiwei馬思唯、鶴 The Crane、GENBLUE幻藍小熊等樂壇新秀也接力嗨唱。

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陳冠希掀起一波高潮。（SPACEPORT提供）

今年的太空港音樂嘉年華一樣提倡環保，不過網路上爆出主辦單位阻止觀眾外出買雨衣，官方回應：「售票頁面／IG一開始就公告了不得重複入場，離場無法再回來，以及違禁品包含雨傘，戶外活動風雨無阻，防雨請消費者自備雨衣。所以一開始跟工作人員溝通的也是按照這個規則去執行。但昨天因為雨太大了，很多人都衝出去，最後我們有緊急公告如果離場避雨、買雨衣的粉絲想回來再入場是可以的，只要出示手環／票根可以再回來，但安全原因還是需要通過安檢。」

大雨不減樂迷熱情。（SPACEPORT提供）

此外，還有活動上一瓶水賣100元的爭議，官方也回應：「太空港是高成本、高消費的活動，活動場內食物、酒水餐飲售價反應的是活動成本。一直以來太空港的水賣100／瓶，但是使用我們的環保太空杯可以免費無限續水。」

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