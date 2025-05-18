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娛樂 最新消息

胡瓜高喊報仇慘變活靶 郭忠祐狂K下手超狠

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進台中東區國農宮錄影，該廟主祀神農大帝，不僅庇佑民眾健康，也掌管農業與五穀豐收。節目團隊也發想出呼應廟宇主題的遊戲「神農祈福秀」，遊戲中一人手持稻穗象徵五穀豐收，另一人則戴上鐵盆作為防具，雙方都戴上面具進行攻防，總共三輪攻擊，打中次數多者即可獲得獎金。

（右）胡瓜找郭忠祐報仇，挑戰「神農祈福秀」 反而被痛K。（民視提供）（右）胡瓜找郭忠祐報仇，挑戰「神農祈福秀」 反而被痛K。（民視提供）

由於該遊戲已久未登場，胡瓜當場自告奮勇示範，還笑說要「找郭忠祐報仇」。原來上回玩這遊戲時，胡瓜就曾被郭忠祐猛K，這次果真歷史重演。郭忠祐拿起稻穗狂攻，胡瓜完全擋不住，連續被打中數次；胡瓜雖然嘗試反攻，卻仍無法擊中對方，再度慘遭「忠祐痛擊」，引發現場爆笑。

接著輪到阿本與媽媽登場，沒想到媽媽一上場似乎沒搞懂規則，一陣亂打讓胡瓜急忙喊停，重新解釋玩法。此時，一位媽媽的朋友突然闖進畫面高喊：「我替他打！」結果卻遲遲不出手，讓媽媽忍不住搶回稻穗笑說：「你打不到，我來啦！」兩人在場上你來我往，場面熱鬧逗趣，笑聲不斷。最終，媽媽成功掌握技巧，三次攻擊全中，順利拿下獎金。

胡瓜自告奮勇示範，笑說要找郭忠祐報仇。（民視提供）胡瓜自告奮勇示範，笑說要找郭忠祐報仇。（民視提供）

另一項挑戰遊戲「台中一日遊」則是2女1男的團隊賽。參賽者需先合力翻越高牆，再踩著彈跳墊抓住泰山繩越過水池，最後全員站上大灰碗即算過關。第一組觀眾展現高度默契，男生先後將兩位女生抱上高牆，再由她們合力拉他上去，僅花不到10秒完成翻牆。水池關卡時，三人緊握繩索、協力通過，最終以103秒完賽。

第二組則在高牆關卡花費較多時間，最後以135秒完成挑戰。藝人組由劉心語、牛奶與馬國弼組成，馬國弼自信滿滿表示，自己近期才完成鐵人三項賽事，包含3.8公里游泳、180公里自行車及42公里馬拉松，必須在17小時內完成。他也鼓勵觀眾：「當遇到人生低潮時千萬別放棄，永遠都會有機會。」激勵人心的話語博得現場如雷掌聲。

比賽正式開始，牛奶在翻牆時數度失敗，所幸兩位女成員先後成功後，馬國弼也成功翻牆。抵達水池邊時三人不慎跌倒，但經過一番努力，最終以187秒完成挑戰。雖然成績不及前兩組，但馬國弼展現的堅持與正能量感動全場，獲得滿堂喝采。

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