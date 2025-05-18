田馥甄鹽田上夕陽下唱《懸日》思念方大同「把眼淚吞進去」

田馥甄在夕陽下唱《璇日》。（何樂提供）

〔記者陳慧玲／台南報導〕金曲歌后田馥甄一連兩天在台南井仔腳鹽田舉辦「田調」Live in Life野地小巡演」，今（18日）也翻唱已故歌王方大同的歌曲《才二十三》，這首歌也入圍本屆金曲獎年度歌曲大獎，田馥甄認為：「不管他有沒有得獎，我覺得在我心目中已經是最佳年度歌曲了。」

這次田馥甄「田調」巡演，祭出「ABC歌單」，A面主打歌、B面冷門歌，再加上「Cover」私心翻唱她喜歡的歌曲，像是方大同的《才二十三》還有deca joins的《沉澱》，以及陳嫺靜的《輕輕》。

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田馥甄在夕陽下唱歌。（記者陳慧玲攝）

今天田馥甄在鹽田上、夕陽下唱著《懸日》，直呼夕陽好美，她也說自己的日常生活中，受到大自然療癒。另也提到當初想出在田野上巡演，媽媽直說她大膽，但她笑說：「應該是想說我瘋了吧！」今天媽媽也來看，她說：「沒關係，妳看現場那麼多瘋子，陪我去實驗創造生命想要的畫面。」

今天田馥甄也演繹方大同《才二十三》，讓人聽得揪心，她說：「生命不在長度有多長，而是在他有多豐富多精彩多寬廣，這首歌在我心目中已經是最佳年度歌曲了。」

田馥甄提到之前聽方大同最後一張專輯，發現他有些高音唱不上去了，「但好美麗，他用盡生命的力量，精神幫助他，我聽得邊吃早餐邊流兩行淚，被他作品感動。」她說到哽咽，導演想請人拿面紙給她，田馥甄笑說：「我很堅強，把眼淚吞進去了。」並感性提到：「不管23或是43都要過好每個日常。」

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