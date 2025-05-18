蔡詩萍落淚：老爸無痛無憂了 社群透露98歲父病逝

蔡詩萍（右）牽著拄著拐杖的父親（中）。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市文化局長蔡詩萍近日不斷在社群發文，透露自己父親病危，15日遵循父親本人意願，在母親、兄弟姊妹陪伴下，帶著父親回家。今（18）日蔡詩萍發文，表示：「父親還是走了！在我們家人的陪伴下」令讀者鼻酸。

台北市文化局長蔡詩萍15日才po出父母親雙手緊握的照片。（翻攝自臉書）

蔡詩萍發文表示，高齡98歲的父親是在家人的陪伴下，很安詳的離開人世，雖然感覺不真實，但父親98年的人生非常踏實。蔡詩萍的母親悲傷不已，故家人和蔡詩萍都壓抑著自己的悲痛安慰母親，這種狀況讓蔡詩萍無法準確描述自己的感受。

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文化局長蔡詩萍父親過世，享耆壽98歲。（本報資料照，記者田裕華攝）

蔡詩萍悲痛說：「我永遠沒法叫他老爸時，他會幽默的回我：你是誰啊！但我謝謝他，為這個家付出的一切，老爸您要好好走，不需要柺杖，無痛無憂了。」先前家人決定帶父親回家，是蔡詩萍母親做的決定，因為了解陪伴自己一生的伴侶應該也會想回家。當時蔡詩萍還發文表示昏睡中的父親手指略顯腫脹，明顯缺乏電解質。

許多好友都在網路上留言，希望蔡詩萍節哀，並安慰他父親已經帶著家人滿滿的愛，一生圓滿。

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