晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡詩萍落淚：老爸無痛無憂了 社群透露98歲父病逝

蔡詩萍（右）牽著拄著拐杖的父親（中）。（翻攝自臉書）蔡詩萍（右）牽著拄著拐杖的父親（中）。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北市文化局長蔡詩萍近日不斷在社群發文，透露自己父親病危，15日遵循父親本人意願，在母親、兄弟姊妹陪伴下，帶著父親回家。今（18）日蔡詩萍發文，表示：「父親還是走了！在我們家人的陪伴下」令讀者鼻酸。

台北市文化局長蔡詩萍15日才po出父母親雙手緊握的照片。（翻攝自臉書）台北市文化局長蔡詩萍15日才po出父母親雙手緊握的照片。（翻攝自臉書）

蔡詩萍發文表示，高齡98歲的父親是在家人的陪伴下，很安詳的離開人世，雖然感覺不真實，但父親98年的人生非常踏實。蔡詩萍的母親悲傷不已，故家人和蔡詩萍都壓抑著自己的悲痛安慰母親，這種狀況讓蔡詩萍無法準確描述自己的感受。

文化局長蔡詩萍父親過世，享耆壽98歲。（本報資料照，記者田裕華攝）文化局長蔡詩萍父親過世，享耆壽98歲。（本報資料照，記者田裕華攝）

蔡詩萍悲痛說：「我永遠沒法叫他老爸時，他會幽默的回我：你是誰啊！但我謝謝他，為這個家付出的一切，老爸您要好好走，不需要柺杖，無痛無憂了。」先前家人決定帶父親回家，是蔡詩萍母親做的決定，因為了解陪伴自己一生的伴侶應該也會想回家。當時蔡詩萍還發文表示昏睡中的父親手指略顯腫脹，明顯缺乏電解質。

許多好友都在網路上留言，希望蔡詩萍節哀，並安慰他父親已經帶著家人滿滿的愛，一生圓滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中