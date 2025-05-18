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直擊！田馥甄台南鹽田開唱金曲歌王現身 揭外公104歲長壽秘方

田馥甄在台南鹽田開唱，也感謝大自然給予的力量。（何樂音樂提供）田馥甄在台南鹽田開唱，也感謝大自然給予的力量。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台南報導〕金曲歌后田馥甄一連兩天在台南井仔腳鹽田舉辦「《田調》Live in Life野地小巡演」，今（18日）繼續在大自然之下與滿場歌迷感受不同的美好，田馥甄媽媽的偶像，金曲歌王許富凱忙完在小琉球的工作，今天也特別前來台南欣賞田馥甄演出。

今天演唱會，田馥甄以《現在是什麼時辰了》當開場曲，另外也帶來《花花世界》等歌曲，她對歌迷說：「可愛的小花們你們好嗎？我知道太陽很美麗，但一體的兩面，很刺眼，太陽很美，墨鏡要戴好，時時補水，不要枯萎了，用大自然一起灌溉你們，『田調神奇灌溉藥水』，你們這些可愛的微笑小花。」

田馥甄一連兩天在台南鹽田舉行戶外演唱會。（何樂音樂提供）田馥甄一連兩天在台南鹽田舉行戶外演唱會。（何樂音樂提供）

演唱《獨善其身》前，田馥甄分享外公已經104歲，「外公是很健康、豁達的人，每天早上喝58度高粱，但我要向他學習適可而止，從他身上學到善待自己的方式。」

田馥甄還透露：「外公到現在沒有慢性疾病，不需要外傭，可以洗自己的內衣褲，所以人活得長或短不是最重要，健康才是最重要。」

金曲歌王許富凱特別來台南看演出。（記者陳慧玲攝）金曲歌王許富凱特別來台南看演出。（記者陳慧玲攝）

昨天首場田馥甄感動落淚，今天心情則很好，昨有好姊妹Selina一家人來看她，今天則是許富凱來支持她。

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