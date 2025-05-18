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陳大天婚事有變？ 未婚妻社群私人轉公開曝現況

陳大天（左）與未婚妻劉樸。（翻攝自IG）陳大天（左）與未婚妻劉樸。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕37歲藝人「小蝦」陳大天驚爆閃兵，日前經檢調約談後以25萬元交保，未婚妻劉樸得知此消息後，心情大受影響，手上活動立刻喊卡，現決定依原計畫到加拿大1個月。不過，劉樸原本設為僅私人可見的社群帳號，突然變成公開，也曝光她的近況。

陳大天（左）爆出涉嫌閃兵之後，劉樸飛往加拿大。（翻攝自IG）陳大天（左）爆出涉嫌閃兵之後，劉樸飛往加拿大。（翻攝自IG）

人已經抵達加拿大的劉樸，興奮的分享自己在加拿大的所見所聞，她笑說自己第一餐吃的是四川菜，原因是「我這不爭氣的亞洲胃」還開玩笑說：「會不會結果這一個月變成加拿大的亞洲食物分享」？

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看得出來劉樸對於加拿大的生活處處感到新鮮，就連寄宿家庭的home媽也被拍下來在社群上分享，劉樸形容home媽很可愛，一到家就感覺到滿滿的愛，還跟她介紹自己的女兒以前也學芭蕾，近期孫女正在比賽。劉樸隔壁住了一位日本女生，但是來到加拿大1個月仍在調時差，因此每天都在睡覺。

劉樸分享自己在加拿大寄宿家庭的home媽。（翻攝自IG）劉樸分享自己在加拿大寄宿家庭的home媽。（翻攝自IG）

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