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米可白「家裡沒大人」衣服亂穿 「透視運動衣」豐滿北半球被看光

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白時常透過社群分享日常，但只要貼出穿削肩或是穿露肚上衣的照片，男友孫綻就會管東管西，還要她「去穿外套」，讓她哭笑不得。好在今（18日）「家裡沒大人」，她趕緊貼出養眼照放送福利。

米可白「家裡沒大人」辣秀養眼北半球。（翻攝自Instagram）米可白「家裡沒大人」辣秀養眼北半球。（翻攝自Instagram）

米可白「家裡沒大人」辣秀養眼北半球。（翻攝自Instagram）米可白「家裡沒大人」辣秀養眼北半球。（翻攝自Instagram）

米可白發文提到，「買了好久的運動衣，從沒穿出門運動過～我都忘了家裡還有辣辣的衣服，家裡沒大人，可以亂穿了。今天有點辣。」她頂著俐落短髮，身穿黑色小背心搭配透視紗，隱隱秀出傲人的北半球，火賴美照引起網友按讚。

米可白時常和男友孫綻在社群放閃。（翻攝自IG）米可白時常和男友孫綻在社群放閃。（翻攝自IG）

相關新聞：米可白「緊身上衣」穿太辣 男友孫綻開嗆6字

米可白昨以「恐龍先生」稱呼孫綻，哀怨透露只要穿削肩或是露肚上衣，會被男友碎念「去穿外套」，看來看去都是甜蜜的抱怨，然而孫綻先前受訪表示，不會特別限制女友分享辣照，因為自己也常因工作需求會有裸露。

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米可白（@mimi00419）分享的貼文

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