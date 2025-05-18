廚房辣爆 話題辣模敏綺Miki媚笑：只有穿圍裙

辣模敏綺Miki，近日宣布將於5月20日推出首本個人實體同名寫真集。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在2024年入選《JKF百大女郎》的辣模敏綺Miki，近日宣布將於5月20日推出首本個人實體同名寫真集，而且她還特別預告當日廚房裡將有好戲上演，讓人心癢難耐。

敏綺Miki推出個人全裸寫真尺度突破極限。（曖維多媒體提供）

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今年參加《TAE台灣成人博覽會》時因現場互動引爆話題的敏綺Miki，表示這次她出寫真作品，尺度絕對讓大家滿意，她也分享這次拍寫真作品的感覺：「一開始只是覺得拍照很有趣，沒想到後來逐漸成為生活的一部分。希望透過這本寫真集，讓大家認識更真實、更全面的我。」她提到，自己的吸引力不只是外在，而是一種內在的自信與態度。她也感謝粉絲一路支持：「我不擅長表達，但很感謝大家一直以來的鼓勵與喜歡，希望未來能繼續帶給大家新的作品與驚喜。」

敏綺Miki推出個人全裸寫真將呈現出不同風情。（曖維多媒體提供）

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