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《多情城市》最萌童星長大了 驚喜現身《好運來》同框八點檔雙男神超嗨

劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》開心跟傅子純合影。（民視提供）劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》開心跟傅子純合影。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕最萌童星劉杰叡先前演出民視八點檔《多情城市》圈粉無數，近日與妹妹劉芯芮一起參與《好運來》，見到昔日合作過的傅子純、藍葦華，劉杰叡立刻開心和兩人擊掌，童言童語說：「我知道！他們是大明星。」讓傅子純、藍葦華感慨說：「真的長大了！」場面十分溫馨。

劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》開心跟傅子純合影。（民視提供）劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》開心跟傅子純合影。（民視提供）

劉芯芮曾在《多情城市》演傅子純的小孩「冠廷」。（民視提供）劉芯芮曾在《多情城市》演傅子純的小孩「冠廷」。（民視提供）

劉杰叡年僅6歲，表演經驗相當豐富，曾在《多情城市》飾演蘇晏霈與黃文星的獨生子「小真璞」，妹妹劉芯芮則演傅子純的小孩「冠廷」，劉杰叡也在《黃金歲月》飾演「小天寶」，兄妹倆可愛的外型、討喜的演出，深受觀眾喜愛，對八點檔的劇迷來說絕不陌生。

劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》，開心跟藍葦華合影。（民視提供）劉杰叡與劉芯芮客串《好運來》，開心跟藍葦華合影。（民視提供）

這次兄妹再度合體演出，在攝影棚和傅子純、藍葦華合影，畫面曝光隨即引起觀眾討論，也驚訝「小真璞」劉杰叡長大不少，從過去的稚嫩模樣，轉變為穩重大方的小帥哥，很期待劉杰叡在新戲中的表現。

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