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陳零九閃兵暫退演藝圈 陳沂挖他「3大黑歷史」開酸

陳零九近日涉演藝圈「閃兵」爭議。（資料照，記者陳逸寬攝）陳零九近日涉演藝圈「閃兵」爭議。（資料照，記者陳逸寬攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈近日爆出多位藝人「閃兵」爭議，陳零九名列其中，事發後他火速透過社群認錯道歉，並宣布暫停個人與團體「九澤CP」、「五堅情」所有演藝活動，還清空了社群平台貼文。對此，網紅陳沂也發文開嗆，語氣犀利毫不留情。

陳沂點出陳零九過去的成名歷程。（資料照，記者王文麟攝）陳沂點出陳零九過去的成名歷程。（資料照，記者王文麟攝）

陳沂點出陳零九過去的成名歷程，直言：「你們還記得他怎麼紅的嗎？當年拍影片爆哭，博取南部小孩北漂追夢的同情，才順利出道發片。」她更諷刺地說，這次說要「暫停演藝活動」，意思就是休息一下再回來，「跟女明星生小孩休產假一樣，沒什麼大不了的」。

陳沂臉書貼文全文。（翻攝自臉書）陳沂臉書貼文全文。（翻攝自臉書）

陳沂接著直批：「細數陳零九在演藝圈的代表作，好像只有劈腿、NFT、閃兵，所有壞事都跟他有關。」更質疑陳零九的魅力：「臉也不帥，歌也普通，講話又無聊，妹子到底在喜歡他什麼？」最後還不忘酸言酸語：「本來以為他會哭著開直播說退出演藝圈，結果沒有。哭著進來，哭著出去，才有始有終吧？」

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