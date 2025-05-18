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FEniX陳峻廷開唱秀大肌肌 媽媽坐台下狂尖叫...他爆料「有露點」

張哲偉（左）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）張哲偉（左）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕男團FEniX昨（17日）於TICC舉辦出道首場大型演唱會，5位成員誠意十足，大露精實好身材，MAX更是直接裸上身，讓粉絲大飽眼福。成員之一的陳峻廷睡了3小時立即開工，與BL劇的CP張哲偉合體出席保養品一日店長活動，被問演唱會是否穿較多？他自認已經露很多了，笑喊：「那件衣服讓我壓力多大！」

陳峻廷表示，演唱會結束後還有慶功宴，一直到凌晨4、5點才休息，但早上8點又起床開工，張哲偉昨也到場支持FEniX，看到陳峻廷體態練得相當好，大讚：「當初拍戲就是他扛我啊！他練得真的非常好，腹肌的部分，他現在也是非常好。」他作勢要掀開陳峻廷的上衣，引起現場粉絲尖叫。

張哲偉（右）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）張哲偉（右）、陳峻廷出席保養品一日店長活動。（記者潘少棠攝）

張哲偉分享，演唱會坐在陳峻廷媽媽後面，一起目睹了陳峻廷穿著超低胸亮片背心，笑說：「媽媽是喜歡的，在台下一直尖叫！」陳峻廷則開玩笑：「有啊！我媽拿回去穿。」讓張哲偉急忙制止：「不行不行，你穿的時候有點露點。」兩人互虧逗樂眾人，陳峻廷期許未來能與張哲偉再次合作拍戲，他透露FEniX年底有機會發第3張專輯。

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